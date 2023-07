Der RZ-Betreiber zeigt in seinem Nachhaltigkeitsbericht auf, welche Erfolge er im vergangenen Jahr unter anderem in den Bereichen Umweltschutz und Soziales geleistet hat. Dazu zählen die Energieversorgung, aber auch Zertifizierungen.

CyrusOne, Entwickler und Betreiber von Rechenzentren, hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023 veröffentlicht. Darin will das Unternehmen seine Verpflichtungen gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft hervorheben. Der Bericht soll Einblick in nachhaltigen RZ-Betrieb geben, aber auch in das Engagement für lokale Gemeinden und den Umweltschutz.

2022 war für die Nachhaltigkeitsprogramme von CyrusOne ein Jahr wichtiger Meilensteine und Erfolge in den vier großen Umweltkategorien: Klima, Wasser, biologische Vielfalt und Kreislaufwirtschaft.

Der Nachhaltigkeitsbericht beinhaltet unter anderem vier wichtige Punkte:

Klima: Der Strom in den Einrichtungen in London, Dublin und Amsterdam stammten 2022 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Am Standort Amsterdam wurde noch nie mit herkömmlichem Strom gearbeitet. Damit erfüllt CyrusOne seine Verpflichtungen aus dem Pakt für klimaneutrale Rechenzentren (CNDCP) acht Jahre früher als geplant. Im April 2023 war CyrusOne das erste Unternehmen, das dem Ausschuss des CNDCP bestätigen konnte, alle seine voll funktionsfähigen Rechenzentren in Europa von unabhängiger Seite auf die Einhaltung der vereinbarten Bedingungen geprüft zu haben.

Frühe Bemühungen im Bereich der Biodiversitätsplanung ebneten den Weg für weitere verantwortungsvolle Entwicklungen im Großraum London. Das bereits genehmigte Projekt für die sechste Anlage in London umfasst 23.000 Quadratmeter Wald, 64.000 Quadratmeter saures Grasland, mehr als 600 einheimische Bäume und einen Teich. Das Ergebnis ist ein Nettogewinn an biologischer Vielfalt von 130 Prozent.

Für alle neuen Einrichtungen, die CyrusOne in Europa plant und baut, strebt es die Zertifizierung nach BREEAM Very Good an. Darüber hinaus fungiert die neue Anlage in Madrid als Pilotprojekt für BREEAM Spanien und wird das erste Rechenzentrum in Spanien sein, das nach der BREEAM Data Centres International-Zertifizierung gebaut wird.

„Ich bin stolz auf das, was unser Team im letzten Jahr erreicht hat, damit CyrusOne nicht nur weitreichende Nachhaltigkeitsziele erreicht, sondern auch mit den Prioritäten der Kunden, technologischen Innovationen und behördlichen Standards Schritt halten kann“, sagte Eric Schwartz, Chief Executive Officer von CyrusOne. „Diese Leistungen zeigen unser Engagement gegenüber Kunden und Regulierungsbehörden. Sie sind ein echter Gewinn für unser Unternehmen und ein Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft.“

Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 von CyrusOne enthält Angaben, die mit vier Drittanbieterstandards kompatibel sind. Er entspricht den Empfehlungen der Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), den Standards der Global Reporting Initiative (GRI), den Richtlinien des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und zeigt die Übereinstimmung mit den UN Sustainable Development Goals (UN SDGs).