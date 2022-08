Ziel der Kooperation von Nord/LB, Senco und Siemens sei die Erschließung kommerzieller und dezentraler Wasserstoffanlagen von fünf bis 15 Megawatt in Deutschland sowie die Identifikation von geeigneten Standorten und Überprüfung von finanzierungsfähigen Geschäftskonzepten. Erste konkrete Projekte seien für 2023 geplant.

Wichtigste Aufgabe sollen Projekte sein, die insbesondere die verbrauchsnahe Herstellung von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse in Deutschland vorantreiben. Man arbeite aktuell an der Identifikation von geeigneten Standorten sowie an der Überprüfung von finanzierungsfähigen Geschäftskonzepten.