Die neue Carbon Impact App ermöglicht laut Hersteller Dynatrace Echtzeit-Einblicke in die Kohlendioxid-Bilanz einer Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebung. Zudem zeige sie Möglichkeiten auf, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

Dynatrace hat Carbon Impact mittels seiner AppEngine entwickelt. Ein Unternehmen könne damit benutzerdefinierte, regelkonforme und intelligente datengesteuerte Apps für Anwendungsfälle in den Bereichen Business, Entwicklung, Sicherheit und Betrieb erstellen, die mit wenig Code auskommen, so das Softwarehaus.



Cloud-Anbieter geben zwar Daten zum „CO 2 -Fußabdruck“ (Carbon Footprint) weiter, doch diese beziehen sich nur auf einzelne SaaS-Dienste und nicht auf komplette Hybrid- und Multi-Cloud-Ökosysteme, so Dynatrace. Auch fehlten die Service-spezifischen Erkenntnisse, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen – zum Beispiel Daten darüber, welche Hosts, Prozesse oder Anwendungen den Verbrauch verursachen. Dies erschwere die Berichterstattung und die Einhaltung von Vorschriften ebenso wie Bemühungen, die Umgebung zu optimieren.



Carbon Impact berechne den CO 2 -Fußabdruck von Dynatrace-überwachten Hybrid- und Multi-Cloud-Ökosystemen und erstelle Berichte dazu. Die hauseigene Plattform nutzt laut Dynatrace Carbon Impact und die Smartscape-Topologie sowie die Abbildung von Abhängigkeiten, um einen detaillierten Einblick auf Prozess- und Applikationsebene zu liefern.

Der Softwareanbieter hat die Carbon Impact App nach eigenen Angaben unter Anleitung der Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) und unter Verwendung der Formeln des Cloud Carbon Footprint entwickelt. Die App soll innerhalb von 90 Tagen allgemein für Dynatrace-SaaS-Kunden auf AWS verfügbar sein.