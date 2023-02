AfB stellt als gemeinnützige GmbH keine Höhenflüge bei Gewinn und Umsatz in den Vordergrund, sondern die positiven Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf die Allgemeinheit und die Umwelt. Nun hat der Refurbisher eine Wirkungsmessung vorgestellt, um die sozialen und ökologischen Auswirkungen seiner Aufbereitung von IT-Equipment zu erfassen. Im Jahr 2022 hat AfB mehr als 528.000 gebrauchte IT- und Mobilgeräte bearbeitet und konnte 64 Prozent davon wieder vermarkten. Im Vergleich zur Neuproduktion sparte dies laut AfB-Angaben 44.700 Tonnen Kohlendioxid, 318 Millionen Liter Wasser, 170.800 MWh Primärenergie und 22.800 Tonnen Rohstoffe und weitere Ressourcen.

„Glücklicherweise begreifen immer mehr Menschen, wie enorm wichtig es für Klimaschutz und Ressourcenschonung ist, Gegenstände wie zum Beispiel IT-Hardware so lange wie möglich im Kreislauf zu halten“, sagt AfB-Geschäftsführer Daniel Büchle. „Deswegen setzen immer mehr Unternehmen und Behörden auf unser IT-Refurbishment und die damit verbundene Zweitnutzung ihrer Geräte im privaten Bereich oder bei Bildungseinrichtungen. Wir freuen uns sehr über das Rekordjahr 2022, in welchem wir durch unsere Tätigkeit nochmals zirka 11.000 Tonnen CO 2 mehr als im Vorjahr eingespart haben.“

In der Wirkungsmessung erfasst AfB neben KPIs (Key Performance Indicators) zu Rohstoffen, Treibhausgasen, Wasser und Energie auch Zahlen über die schädlichen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit. Zum besseren Vergleich dienen Äquivalenzwerte (Vergleichszahlen): Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid, Methan etc. werden in CO 2 -Äquivalente (CO 2 -äq.) umgerechnet, Rohstoffe wie Metalle und Mineralien in Eisenäquivalente, Toxizität (schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit) in Paradichlorbenzol-Äquivalente (kurz: 1,4-DB-äq.). Das hauseigene Refurbishing hat laut AfB-Angaben letztes Jahr 228.600 Tonnen 1,4-DB-äq. Humantoxizität und 416 Millionen Tonnen 1,4-DB-äq. Ökotoxizität vermieden.

Basis der Wirkungsmessung ist eine wissenschaftliche Studie der Klimaschutzorganisation Myclimate aus dem Jahr 2021. Dass auch der Refurbishment-Prozess Ressourcen wie Energie oder Ersatzteile erfordert, ist in der Studie bereits berücksichtigt.

Neben der Ökobilanz engagiert sich AfB auch für Soziales.Erklärtes Unternehmensziel ist es, 500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen. 2022 seien mehr als 30 neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung hinzugekommen. Mittlerweile arbeiten 650 Menschen bei dem gemeinnützigen IT-Unternehmen, 50 Prozent davon mit Schwerbehinderung.