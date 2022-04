Nachhaltigkeit aus der Cloud

Der IT-Dienstleister Tata Consultancy Services (TCS) bietet seine Nachhaltigkeitslösung TCS Clever Energy nun auf der Cloudplattform Microsoft Azure an. Die Lösung soll Unternehmen dabei helfen, ihren Energieverbrauch in Echtzeit zu beobachten und Emissionen zu senken.

Damit will TCS nach eigenen Angaben gezielt auf alle Herausforderungen eingehen, denen Unternehmen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität begegnen. Auch die Lösungen TCS Intelligent Power Plant (IP2) und Envirozone seien auf Microsoft Azure verfügbar und tragen zur Emissions- und Abfallreduzierung bei.

Clever Energy hilft laut TCS dabei, den Energieverbrauch in Fabriken, Lagerhäusern, Einzelhandelsgeschäften und Geschäfts- und Bürogebäuden zu senken und dadurch Energiekosten einzusparen sowie die CO 2 -Emissionen zu reduzieren. Die IT-Lösung wurde auf der Entwicklungs- und Bereitstellungsumgebung von Microsoft Azure entwickelt, sodass Firmen nun auch über die Cloud zentrale Funktionen wie Heizen und Kühlen verwalten und ihren Energiebedarf sowie Emissionsausstoß managen können. Zudem ermögliche die Lösung ein intelligentes Tarif-Management und die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien.

Dazu integriert die Anwendung die Daten von Sensoren, Stromzählern und Anlagen in der gesamten Organisation des Nutzers. Die Plattform nutzt das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und die Cloud, um komplexe Zusammenhänge beim Energieverbrauch zu verstehen, so die Angaben von TCS. Dies soll sich fundierte Entscheidungen ermöglichen, die Unternehmen nachhaltiger machen, ohne die Geschäftsbedürfnisse zu vernachlässigen.

Eine moderne digitale Infrastruktur könne beim nachhaltigen Energie-Management entscheidend sein, so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage von Bitkom Research und TCS. In Deutschland sind zwei Drittel der Unternehmen (66 Prozent) überzeugt, dass digitale Technik ein energieeffizienteres Wirtschaften ermöglichen. Fast ebenso viele (63 Prozent) versprechen sich langfristige Vorteile von Investitionen in digitale Techniken, die die eigenen Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Allerdings hat gerade einmal jedes dritte Unternehmen (33 Prozent) für seine Nachhaltigkeitsziele ein spezielles Budget eingeplant.

Neben TCS Clever Energy bietet der IT-Dienstleister auch die Nachhaltigkeitslösungen TCS Intelligent Power Plant (IP2) und Envirozone auf Microsoft Azure an. IP2 verbessere dank künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, dem Internet der Dinge und einem digitalem Zwilling die Zuverlässigkeit von Kraftwerken, reduziere Emissionen und senke die Betriebskosten um zwei bis drei Prozent. TCS Envirozone unterstützt Unternehmen unter anderem bei der Einführung klimaneutraler Strategien, indem es ihre Aktivitäten zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) anhand von über 150 relevanter Kennzahlen entlang der gesamten Lieferkette verfolgt und bewertet.