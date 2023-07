Im Rahmen des Labels „TCO Certified“ wollen TCO Development und die SDIA stärker zusammenarbeiten, um ein Nachhaltigkeitszertifikat für Cloud-Infrastrukturen zu entwickeln. Dies soll einen Standard für transparente und nachhaltigere digitale Ressourcen schaffen.

TCO Development, verantwortlich für die Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte „TCO Certified“, will künftig noch stärker mit der Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) zusammenarbeiten. Mit diesem Schritt sollen die Grenzen für Nachhaltigkeit und Transparenz bei Cloud-Infrastrukturen weiter verschoben werden.

Die Auswirkungen von Cloud-Diensten und Rechenzentren auf die Umwelt nehmen sukzessive zu, da verstärkt auf die Cloud statt auf lokale Computersysteme gesetzt wird. Auch ressourcenintensive Services wie künstliche Intelligenz sind auf dem Vormarsch, gleichzeitig steigt die Nachfrage nach digitaler Transformation, digitalen Produkten und Diensten sowie nachhaltigen Lösungen.

Die Zusammenarbeit zwischen TCO Development und SDIA begann vor rund einem Jahr mit dem Ziel, Fortschritte in Richtung nachhaltigerer Rechenzentrumslösungen zu erzielen. Nun werde die Beziehung abermals intensiviert, um im Rahmen von TCO Certified neue Kriterien für Cloud-Infrastrukturen zu entwickeln. Diese werden Best Practices für die Nachhaltigkeit von Rechenzentren umfassen sowie einen Standard für transparente und nachhaltigere digitale Ressourcen setzen, so TCO Development.

„TCO Development engagiert sich seit 30 Jahren für nachhaltigere IT-Produkte. Durch die Ausweitung des Zertifizierungsumfangs auf Dienstleistungen können wir Nachhaltigkeit in einem breiteren Spektrum von Branchen adressieren und die Anbieter von Dienstleistungen dazu bewegen, nachhaltigere Praktiken an den Tag zu legen“, sagt Andreas Nobell, Development Manager bei TCO Development.

„Die Reduzierung der Umweltauswirkungen von IT ist eine strategische Priorität für Organisationen weltweit. Da immer mehr Unternehmen ihre digitalen Ressourcen nicht mehr selbst vorhalten, sondern von externen Anbietern beziehen, ist dabei die Gewährleistung der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung“, sagt Max Schulze, CEO der SDIA.