Dell Technologies bietet ab sofort seinen Managed Service „Dell Lifecycle Hub“ auch in Deutschland an. Der Konzern übernimmt mit dem Managed Service die Endgeräteverwaltung für die gesamte PC-Flotte der Anwenderunternehmen von der Auslieferung der Hardware bis hin zur Entsorgung der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer.

In Zeiten hybrider Arbeitsplätze, so Dell, werde das Lifecycle-Management für Endgeräte immer komplexer. Insbesondere große Unternehmen mit mehreren Niederlassungen und externen Teammitgliedern stelle das hybride Arbeiten vor Herausforderungen. Deshalb vereine man im Dell Lifecycle Hub Warehousing-Leistungen wie die Lagerung und Bestandsverwaltung von Hardware sowie Services wie die Gerätekonfiguration und deren Bereitstellung durch Experten zu einer durchgängigen Lösung.

Der Managed Service umfasst die folgenden Leistungen:

Die Auslieferung vorkonfigurierter PCs und Hardware-Kits für neue Beschäftigte, um deren Produktivität vom ersten Tag an sicherzustellen;

die Rückgabeverwaltung der Geräte von Beschäftigten, die das Unternehmen verlassen, sowie die Optimierung der Hardware-Auslastung;

die Verwaltung des Austauschs von Hardware bei Defekten, um die Nutzer schnell wieder arbeitsfähig zu machen;

die Aktualisierung von Geräten am Ende der Leasingdauer oder nach vollständiger Abschreibung;

die ordnungsgemäße Entsorgung von Geräten am Ende ihrer Nutzungsdauer.

Der Dell Lifecycle Hub ist ab sofort verfügbar und steht laut Herstellerangaben auch als Resell-Option für Channel-Partner zur Verfügung.