Weidmüller: PV-Strings gezielt überwachen

Voraussetzung für die Entwicklung und den Bau heutiger Photovoltaikanlagen ist es, sie effizient zu betreiben – wirtschaftlich und ohne Ausfallzeiten. Dafür ist es sinnvoll, im Betrieb der Anlagen die elektrischen Parameter der PV-Strings stetig zu überwachen. Nur so können Eigentümer und Betreiber die Leistung und den Ertrag ihrer Anlagen langfristig aufrechterhalten. Das neue „PV-String-Monitoring-System“ von Weidmüller soll dafür als kompakte und leistungsstarke Lösung fungieren, die bis zu 32 Strings überwachen kann.

Photovoltaikanlagen sind andauernden Umweltbedingungen ausgesetzt, die sich unmittelbar auf alle in der Anlage installierten Komponenten und somit auf die Anlagenrendite auswirken. Dabei kommt den Solarmodulen eine Schlüsselstellung zu. Daher ist der Einsatz einer String-Überwachung sinnvoll, um mögliche Mängel im Stromerzeugungsbetrieb frühzeitig zu erkennen. Die String-Überwachung ermöglicht nicht nur die Erkennung von Störungen im DC-Generatoranschlusskasten (zum Beispiel ausgefallene Sicherungen), sondern auch Leistungsabweichungen in den Modulsträngen. Durch diese frühzeitige Detektion lassen sich Störungen in der PV-Anlage lokalisieren und beheben, bevor es zu Leistungsverlusten kommt.

Weidmüllers neues PV-String-Monitoring-System habe man entwickelt, um Strom und Spannung der einzelnen Strings zu überwachen sowie den aktuellen Surge Protective Devices- und Schalterstatus im Generatoranschlusskasten zu ermitteln. Durch das modulare Design kann das System bis zu 32 Strings gleichzeitig überwachen und 25 bis 50 A pro String messen. Das System ist direkt in die DC-Generatoranschlusskästen von Anlagen mit Zentralwechselrichter integriert und wird über den Anlagenstrom gespeist. Diese Combiner-Boxen zeichnen sich laut Weidmüller durch das kompakte Design aus – DC/DC-Wandler und Kommunikationshardware sind bereits integriert. Daneben profitieren die Anlagenbetreiber davon, dass die Combiner-Boxen auch über einen langen Zeitraum extremen klimatischen Bedingungen standhalten und so ideal für den Einsatz an Photovoltaikanlagen sind.

Für die Datenübertragung gibt es zwei Varianten- Das System kann Daten entweder über RS-485-Kabel oder drahtlos (mit LoRA-WAN-Protokoll) an das SCADA-System übertragen. Für drahtlose Übertragung ist ein LoRa RF-Modul auf das Mastermodul aufgesteckt, das als Plug-and-Play-Lösung funktioniert.