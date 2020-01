Gude hat mit der Expert Power Control 8101-2 eine PDU (Power Distribution Unit) für den horizontalen Einbau auf einer Höheneinheit in 19-Zoll-Racks vorgestellt. Die Lösung ist mit einem stabilen Metallgehäuse ausgestattet und verfügt über sechs Anschlüsse auf der Geräterückseite (IEC C13 Lock). Dadurch sei es möglich, angeschlossene Geräte vor Ort oder durch Fernzugriff im Störungsfall aus- oder wieder einzuschalten. Die all-polige Schaltung der Ausgänge soll zudem für eine sichere Anwendung sorgen, indem sich sowohl Phase als auch Neutralleiter (L+N) stromlos schalten lassen.

Ferner bieten laut Gude die integrierten Energiezähler eine präzise Messung und Erfassung des Stromverbrauchs. Zwei integrierte Sensoranschlüsse ermöglichen außerdem die Überwachung von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck mittels optional erhältlich Sensoren. Programmierbare Grenzwerte sorgen dafür, dass sich ereignisbasierte Schaltvorgänge automatisch einleiten lassen. Dabei könne es sich etwa um systemkritische Zustände wie etwa Übertemperatur oder Kabelbrand handeln. Anwender sollen darüber hinaus Warnmeldungen erhalten, wenn Fehlerströme auftreten, sodass sie vorbeugende Wartungsmaßnahmen starten können, bevor es zu Komplikationen kommt.

Die Konfiguration und Steuerung der PDU ist nach Herstellerangaben entweder über den lokalen Zugriff oder über eine Web-basierte Steuerungszentrale möglich. Der Anwender sei so in der Lage, die Expert Power Control 8101-2 ortsunabhängig zu verwalten und zu überwachen. Dazu gewährleistet Gude nach eigenen Angaben eine sichere Kommunikation und Authentifizierung durch die Unterstützung entsprechender Protokolle, wie etwa IPv6, SNMPv3, SSL,Telnet, Radius und Modbus TCP. Ein gut ablesbares LED-Display zeigt außerdem den Gesamtstrom, die IP-Adresse, Sensorwerte sowie Fehlermeldungen an.

Ferner sei es möglich, per Android- oder iOS-App auf das Gerät zuzugreifen. Ebenso lasse sich die PDU problemlos in die Monitoring-Lösungen gängiger Softwareanbieter (PRTG, Nagios oder Power IQ) einbinden.

Weitere Informationen finden sich unter www.gude.info.