Die Clipin-Mini-Wallplate von Sommer Cable soll vor allem durch ihre Kompaktheit punkten. Ein Maß von 68 x 45 mm macht sie laut Hersteller zum „wahrscheinlich kleinsten HDBaseT-Sender“ auf dem Markt. HDBaseT ist ein rund zehn Jahre alter Verbindungsstandard zur Übertragung hochaufgelöster Multimediasignale. Die Wallplate lasse sich laut Sommer Cable überall schnell und einfach integrieren. Sie ermögliche so eine Datenübertragung via HDBaseT-Standard auf engstem Raum. 4K reicht über Strecken von bis zu 40 Metern, Full-HD bis 70 Meter.

Die Mini-Walplate lässt sich in alle marktüblichen 45mm-Kanalsysteme und die hauseigenen 45er-Wand- und Tischsysteme Syswall und Sysframe einbauen, so der Hersteller weiter. Zudem passt sie in alle EU-typischen Doppel-Unterputzdosen – mit Platz für ein zweites Syswall45-Modul. Der kompakte Sender verfügt über einen HDMI-Eingang, einen integrierten IR-Empfänger auf der Gerätefront sowie rückseitige 12-V-und RS232-Anschlüsse zum Direktbetrieb mit RS232-Tastermodulen von Cardinal DVM.

LEDs auf der Front zeigen den HDMI-, HDCP- (bis Version 2.2) und HDBaseT-Status an. Die Versorgung erfolgt über PoH oder 12 V lokal.

