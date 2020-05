Acronis’ neue Security-Lösung Cyber Protect Cloud vereint laut Hersteller Backup, Disaster Recovery, Anti-Malware, Antivirus, Cyber Protection und Management-Tools in einer einzigen Konsole. Sie biete eine KI-gestützte Integration von Datenschutz und Security und ermögliche es damit, Bedrohungen aller Art zu bekämpfen.

Cyber Protect Cloud schützt laut Acronis Videokonferenz-Tools wie WebEx und Zoom: Das System führe eine automatische Prüfung durch und informiere den Benutzer, wenn der Anruf gesichert ist. Zum Funktionsumfang zähle zudem URL-Filterung ebenso wie Phishing-Schutz. Die Software benachrichtige über Gefahren und verhindere, dass eine bösartige Website auf das Gerät zugreift. Der Administrator könne Endgeräte per Remote-Desktop-Verbindung verwalten und zum Beispiel Patches aus der Ferne einspielen.

In Deutschland wächst die Zahl der IT-Bedrohungen rasant, warnt Acronis: Das hauseigene Center for Cyber Protection Research (CPOC) mit Sitz in der Schweiz habe im Vergleich zum ersten Quartal in 2019 einen Anstieg der Angriffe um 29 Prozent verzeichnet. Es sei deshalb sehr wichtig, dass Organisationen ihre IT-Infrastrukturen ganzheitlich vor Angriffen schützen, um die Risiken möglichst gering zu halten.

