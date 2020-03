IT-Budget hat sein Portfolio um einen kleinen Wandverteiler erweitert. Die 10-Zoll-Kunststoffkonstruktion sei WLAN-tauglich und dafür ausgelegt, Equipment wie Splitter, Router oder Switches unterzubringen. Auch die sachgerechte Verkabelung sei mit der Lösung möglich.

In großen Büroumgebungen ist der Einsatz von Server-Schränken oder Wandverteilern bereits alltäglich ist, so IT-Budget. Mit dem 10-Zoll-Wandgehäuse für kleine Büros, Etagenverteilung und SOHO-Installationen von Liebernetz will der Hofheimer Hardwarehersteller nach eigenen Angaben diese Vorteile auch in kleinen Büroumgebungen oder im Heimnetzwerk ermöglichen.

Sein spezielles Design und die thermoplastische Konstruktion sollen sich an unterschiedliche Umgebungen wie Geschäfte, Bankfilialen, Industrieumgebungen usw. anpassen lassen. Ferner sei er für alle Anwendungen für kleine Sprache/Datennetzwerk, DSL-Telefonie, Internet oder Videokonferenzinstallationen geeignet. Darüber hinaus ist der Schrank laut Hersteller aus hitzebeständigem ABS (90 °C) hergestellt und bietet mit vier Höheneinheiten, einem Fachboden und einem Keypanel ein Gesamtpaket für eine kleine Netzwerkumgebung.

Weitere Informationen finden sich unter www.it-budget.de.