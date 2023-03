ServiceNow, Unternehmen für digitale Arbeitsabläufe, hat das Now Platform Utah Release vorgestellt. Mit dieser Erweiterung sollen Unternehmen schneller und zukunftssicher arbeiten können. Das Update enthält Funktionen wie KI-gestütztes Process Mining, fortschrittliche Workforce-Optimierung und Health-and-Safety-Incident-Management. Das Ziel sei, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Automatisierung zu erhöhen, um flexibler zu sein und schneller Ergebnisse zu erzielen.

Das Utah Release ermögliche es Unternehmen unter anderem, mehr Workflows mit der Now Platform abzudecken und steigere gleichzeitig die Rentabilität digitaler Investitionen. Zu den Features gehört unter anderem die Process Optimization. Diese habe man erweitert, um eine verbesserte Sichtbarkeit bislang unentdeckter Ineffizienzen zu gewährleisten. Unternehmen sollen die KI-gestützte Process-Mining-Lösung nutzen können, um ihre Prozessleistung zu maximieren. Dank der überarbeiteten Workforce Optimization können beispielsweise Personal-Manager über eine zentrale Schnittstelle die Arbeitsprozesse im Auge behalten, so das Anbieterunternehmen. Mit der Impact-Funktion seien Führungskräfte in der Lage, die digitale Transformation über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg transparent zu gestalten.

Das Utah Release helfe Unternehmen darüber hinaus, die komplexen Bedrohungen in der hybriden Arbeitswelt zu bewältigen. Dadurch sollen sie schnell und flexibel reagieren und steigende Betriebs- und Cyberrisiken besser handhaben können. Die neuen Funktionen ergänzen das bisherige Service-Portfolio der Now Platform. Das Health-and-Safety-Incident-Management erleichtere die Meldung und Lösung von Sicherheitsvorfällen und spare dabei Kosten. Der Bereich Security Incident Response Workspace unterstütze Sicherheitsanalysten bei der Untersuchung von Vorfällen und der effizienten Analyse der wachsenden Datenmenge im Zusammenhang mit Sicherheitsvorfällen.

Darüber hinaus sorge Operational Resilience Workspace für Transparenz, schnelle Entscheidungen und eine verbesserte Performance des Unternehmens. Zudem soll es die Produktivität der Mitarbeiter steigern und die Navigation durch einzelne Assets erleichtern. Schließlich vereinfache der Log-Export-Service die Sicherheits- und Leistungsüberwachung von Implementierungen über die Now Platform, indem er System- und Anwendungsprotokolle nahtlos in Sicherheitsanalysetools von Unternehmen integriert.