Auf seiner Kunden- und Partnerveranstaltung Discover in Frankfurt konnte HPE über 2.000 Gäste begrüßen. Antonio Neri, Präsident und CEO des US-Konzerns, diskutierte in seiner Keynote aktuelle Herausforderungen, vom Klimawandel und hohen Energiepreisen bis zur Verwirklichung datengetriebener Geschäftsmodelle. Die hauseigene „Edge-to-Cloud“-Plattform GreenLake soll den Unternehmen helfen, die Segel in Richtung eines datenbasierten Business zu setzen – und zeitgleich Kurs auf mehr Nachhaltigkeit zu nehmen.

Mit Blick auf aktuelle Probleme von Krieg bis Inflation betonte HPE-Chef Neri, wie so oft in seinen Reden, den Wert der Zusammenarbeit: „Nur gemeinsam werden wir vorankommen und den positiven Wandel beschleunigen.“ Vor europäischem Publikum, das in den USA als besonders umweltbewusst gilt, hob er schon früh das Thema Nachhaltigkeit hervor: „Die Auswirkungen des Klimawandels sind überwältigend und finden jetzt statt“, so der Konzernlenker. Diese Lage erfordere einen Wandel, der „von Grund auf nachhaltig, datenorientiert und hybrid“ ist.

„Nachhaltigkeit muss von Anfang an eine Priorität sein, nicht erst im Nachhinein“, sagt HPE-Chef Antonio Neri.

„Nachhaltigkeit muss von Anfang an eine Priorität sein, nicht erst im Nachhinein“, sagte er – als Vertreter einer Industrie, die Nachhaltigkeit selbst erst recht spät, obschon früher als manch andere Branche als Priorität erkannte. HPE habe sich verpflichtet, bis 2040 über seine gesamte Wertschöpfungskette hinweg klimaneutral zu sein, auch die Discover in Frankfurt sei als „Net-Zero“-Veranstaltung zertifiziert. Inwieweit der oft recht suspekte CO 2 -Zertifikathandel nicht nur pastellgrüne Lüftlmalerei ist, sei hier mal dahingestellt.

Alles als Service

Für die nötige Schubkraft auf der Fahrt zum besseren und nachhaltigeren Wirtschaften soll, geht es nach Neri, HPEs „Everything as a Service“-Plattform GreenLake sorgen. Diese macht sämtliche IT-Services von der Peripherie des Unternehmensnetzes (Edge) bis zur Public oder Private Cloud auf Abruf verfügbar. Der Brückenschlag zur Nachhaltigkeit: „Die größte Chance, die wir haben, um positiv Einfluss auf den Planeten zu nehmen“, so Neri, „besteht darin, Sie, unsere Kunden, in die Lage zu versetzen, sich durch effizientere Technologie, Cloud-Nutzung und die Verpflichtung zur Erneuerung, Wiederverwertung und Wiederverwendung von Vermögenswerten durch Kreislaufwirtschaft nachhaltig zu verändern.“

Die Seekarte für diese Reise liefert der Datenbestand eines Unternehmens: „Daten in den Mittelpunkt der Wertschöpfungskette eines Unternehmens zu stellen“, so der HPE-Chef, „ist eine Chance für alle Branchen. Sie müssen anfangen, Daten als ihr eigenes strategisches Kapital zu behandeln.“ Dies erfordere eine „Data First“-Unternehmensstrategie. HPE helfe mit GreenLake, „alle Daten vom Edge bis zur Cloud zu verbinden, zu schützen, zu analysieren und zu nutzen.“