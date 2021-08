Signius, Anbieter von Dienstleistungen und Produkte im Bereich elektronischer Vertrauensdienste, stellte seine Lösung Signius Professional vor. Mit der Online-Plattform sollen sich eIDAS-konforme, qualifizierte und fortgeschrittene elektronische Fernsignaturen erstellen lassen. Dabei sei sie sicher und dank der intuitiven Benutzeroberfläche einfach zu bedienen. Laut Anbieter lassen sich Dokumente in wenigen Minuten von jedem beliebigen Ort aus ohne zusätzliche Hardware unterzeichnen.

Die Plattform biete qualifizierte Signaturen inklusive Identifizierung bereits ab 55 Cent pro Signatur. Sie eigne sich sowohl für Endverbraucher als auch für Unternehmen (KMUs) und Organisationen. Jeder neue Benutzende der Plattform durchläuft laut Signius zuerst eine Remote-Identitätsprüfung. Hierfür stehen VideoIDent, AusweisIDent und weitere eIDAS-konforme Verfahren ohne Medienbrüche zur Auswahl. Signius kooperiert dazu mit Verimi, einem Dienstleister für digitales Identitäts-Management. Für Nutzende, die bereits bei Verimi registriert sind, entfalle der Identifizierungsprozess.

Das Unterschreiben des Dokuments soll nicht länger als 30 Sekunden dauern. Nachdem das Hochladen des zu signierenden Dokuments erfolgt ist, erhalte der Nutzende ein SMS-Passwort, mit dem dieser die Unterschrift bestätigt. Das Dokument sei dann automatisch mit einer elektronischen Signatur versehen und lasse sich gegebenenfalls per E-Mail an weitere Unterzeichnende senden.

Als Vorteile der Plattform nennt Signius unter anderem, dass ein Nutzender beliebig viele Dokumente in kurzer Zeit unterzeichnen kann, nachdem dieser sein Konto mit einer einmaligen Identitätsprüfung eingerichtet hat. Anwendende sollen darüber hinaus stets nachvollziehen können, welche Inhalte sie unterschreiben und wer bereits unterzeichnet hat oder noch signieren wird.

Außerdem lassen sich Dokumente in einer beliebigen Anzahl von Ordnern gruppieren, was eine flexible und den individuellen Anforderungen anpassbare Verwaltung ermöglicht, so Signius. Ein weiterer Vorteil ist, dass Anschaffungs- und Wartungskosten für Hardware entfallen. Karten und Kartenlesegeräte seien nicht mehr erforderlich.

Darüber hinaus basiere das digitale Unterzeichnen auf Strong Customer Authentication (SCA) durch 2FA (2-Faktor-Authentifizierung). Signius Professional lasse sich mittels einfacher API nahtlos in bestehende Dokumenten-Management-Systeme und Workflow-Prozesse einbinden.

Für große Organisationen mit hohem Dokumentendurchsatz bietet Signius eine Enterprise-Ausführung. Diese beinhalte als Remote-,On-Premise- oder Hybrid-Lösung digitales Vertrags-Management, Dokumentensignierung und Kundenidentifizierung (Onboarding) gemäß den Anforderungen von eIDAS, KYC, und GwG.

