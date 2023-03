Der deutsche Netzwerk- und Security-Ausrüster Lancom Systems präsentierte seine aktuelle Gigabit-Business-Router-Familie für die performante, hochverfügbare VPN-Büro- und -Filialanbindung per Glasfaser und Kabelinternet. Die 1800er-Serie geht mit zwei Modellen an den Start: Der 1800EF ermögliche den direkten und indirekten Anschluss an Glasfaser-Leitungen (FTTH), das Schwestermodell 1800EFW biete zusätzlich schnelles Dual-Band-WLAN (Wi-Fi 6). Beide Modelle lassen sich laut Lancom optional hochautomatisiert als SD-WAN über die hauseigene Management Cloud betreiben.

Der im 1800EF integrierte SFP-Port ermögliche per separat erhältlichem SFP-Modul den direkten Anschluss an eine Glasfaserleitung. Darüber hinaus biete er über Gigabit-Ethernet größtmögliche Flexibilität für den Anschluss an externe Modems.

Das Dual-Band-WLAN-Modul des 1800EFW mit 2x2 Multi-User-MIMO im Down- und Uplink binde drahtlose Endgeräte zuverlässig und gleichzeitig im 5-GHz- und 2,4-GHz-Band ins Netzwerk ein. Dabei ermögliche die Wi-Fi-6-Technik Übertragungsraten von bis zu 1.200 MBit/s in 5 GHz und parallel bis zu 575 MBit/s in 2,4 GHz.

Für hohe Bandbreite und eine bestmögliche Lastverteilung sollen alle Geräte der Gigabit-Router-Familie bis zu vier Internetanschlüsse gleichzeitig nutzen können. Mittels Advanced Routing and Forwarding (ARF) bieten bis zu 16 isolierte und getrennt voneinander routende IP-Kontexte eine effiziente Möglichkeit, alle IP-Anwendungen über einen zentralen Router zu führen und die verschiedenen Kommunikationskanäle sicher voneinander abzugrenzen, so die weiteren Angaben. Die fünf (optional 25) integrierten IPSec-VPN-Kanäle sollen für höchstmögliche Verschlüsselung sorgen.

In Kombination mit der hauseigenen Management-Cloud (LMC) eröffnen die SD-WAN-Gateways alle Möglichkeiten für eine automatisierte Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung, so das Versprechen. Features wie High Scalability VPN (HSVPN) und Advanced Mesh VPN sollen dabei ein Plus an Skalierbarkeit und Effizienz bei Szenarien mit vielen Filialen und Anwendungen bieten. Sind des Weiteren mehrere WAN-Verbindungen definiert, lassen sich diese automatisch im Active/Active-Modus (Load Balancing) betreiben. Mit Dynamic Path Selection und Dynamic Traffic Steering sollen sich Anwendungen zudem dynamisch über die aktuell jeweils beste Verbindung routen lassen.

Ausgerüstet mit einer Stateful Inspection Firewall schütze die 1800er-Serie das gesamte Netzwerk. Mit Funktionen wie Intrusion Prevention und Denial of Service Protection gewährleisten die Geräte bestmöglichen Schutz, sodass alle Daten im Netzwerk sicher sind, so das Lancom-Versprechen.