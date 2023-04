Mirantis hat eine weitere Version seiner Lösung Container Cloud (MCC) vorgestellt. MCC 2.23 vereinfache den Betrieb und biete die Möglichkeit, die Performance von Anwendungen mit einem neuen Grafana-Dashboard zu überwachen sowie Updates für Kubernetes-Cluster per Klick auf die „Upgrade“-Schaltfläche über eine Web-Oberfläche durchzuführen.

MCC stellt eine Kontrollzentrale zur Verfügung, die mehrere Clouds und Infrastrukturplattformen umfassen kann. Dies ermögliche das einfache Management von Clustern auf OpenStack, VMware, Bare Metal und verbreiteten Cloud-Anbietern. MCC nutze dazu die Vorteile der Open-Source-Lösung StackLight, um Funktionen für die Überwachung, das Logging sowie Alerts bereitzustellen und so einen umfassenden Überblick über die gesamte Infrastruktur zu bieten.

Zu den neuen Funktionen in der Version MCC 2.23 zählen Features, mit denen sich Monitoring und Management von Cloud-Infrastrukturen verbessern lassen, so Mirantis. Dazu gehört unter anderem ein Dashboard für die Anwendungs-Performance auf Grafana-Basis, das eine grafische Live-Ansicht bieten soll. Eine weitere Funktion ist die Weiterleitung von Log-Daten an Systeme von Drittanbietern. StackLight-Protokolle sollen sich dadurch über Fluentd-Plugins teilen lassen.

Ein Hochverfügbarkeits-Setup in StackLight stelle zudem sicher, dass der StackLight Identity-und Access-Management-Proxy (IAM) selbst bei Fehlfunktionen oder Ausfällen verfügbar bleibt. Darüber hinaus vereinfache eine Persistent-Volume-Claims-Konfiguration (PVC) das Management der Datenspeicherung.

Die aktualisierte Ceph-Speicherunterstützung (Pacific 16.2.11) sorge schließlich für mehr Leistung und Sicherheit sowie zusätzliche Hardwarekompatibilität.

MCC 2.23 ist so optimiert, dass sich Unterbrechungen durch Neustarts des Clusters während Upgrades und Wartungsarbeiten minimieren lassen, so das Mirantis-Versprechen. Dadurch könne man sicherstellen, dass die Dienste verfügbar bleiben und Ausfallzeiten auf ein Minimum beschränkt sind.