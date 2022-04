Citrix mit flexiblen DaaS-Angeboten

Immer mehr Arbeitgeber etablieren hybride Arbeitsmodelle. Vor diesem Hintergrund meldet Citrix, seine DaaS-Angebotspalette (Desktop as a Service) stehe nun in Hybrid-Cloud- sowie Hyperscaler-spezifischen Varianten zur Verfügung. Dies soll es Unternehmen erleichtern, sichere und leistungsstarke Arbeitsumgebungen einzurichten, die ihre flexibel arbeitende Belegschaft benötigt.

Citrix DaaS (vormals vermarktet unter dem eher unhandlichen Namen Citrix Virtual Apps and Desktop Service) gibt es jetzt in zwei Varianten: Hybrid DaaS bietet laut Hersteller Flexibilität für die gemeinsame Verwaltung von On-Premises- und Cloud-Umgebungen sowie eine schnelle Bereitstellung, eine optimierte Cloud-Verwaltung sowie Tools für die Bereitstellung hybrider Arbeitslösungen. DaaS for Hyperscaler wiederum sei als schlüsselfertige Lösung auf Einfachheit ausgelegt und diene der schnellen Bereitstellung von Anwendungen und Desktops über Microsoft Azure und Google Cloud.

Mit Citrix DaaS können IT-Teams laut Herstellerangaben: