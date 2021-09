Zyxel Networks, Anbieter KI- und Cloud-basierter Netzwerklösungen, präsentierte sein SaaS-basiertes Cloud-Email-Security-Angebot (CES). Um KMUs ein sicheres hybrides Arbeiten zu ermöglichen, stoppe die Lösung Bedrohungen in der Cloud bevor diese das firmeninterne Netzwerk erreichen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass Mail-Server zu den drei wichtigsten Zielobjekten bei Sicherheitsverletzungen im Jahr 2020 gehören. Deshalb müssen KMUs ihre Anfälligkeit für solche Angriffe bestmöglich minimieren. Die Cloud-Email-Security-Lösung hat Zyxel laut eigenem Bekunden entwickelt, um KMUs dabei zu helfen, ihre E-Mail-Server vor Cyberbedrohungen zu schützen, ohne dass sie ihre bestehende Netzwerkinfrastruktur ändern müssen.

Die Lösung umfasse Anti-Malware, Anti-Phishing, Anti-Spam und TLS-Verschlüsselung. Sie biete Admin-Teams eine umfassende, Cloud-basierte E-Mail-Sicherheitslösung, die sich für den Schutz einer verteilten Belegschaft vor wachsenden Bedrohungen eignet.

Um die Sicherung von E-Mail-Servern für KMUs so einfach wie möglich zu machen, ist die Lösung Cloud-basiert. Ein Anwenderunternehmen müsse keine Hardware installieren. Die Lösung harmoniere darüber hinaus mit jeder bestehenden Netzwerkinfrastruktur oder Sicherheitslösung. Unterbrechungen in der Erreichbarkeit von E-Mail-Services, Kunden oder Beschäftigten sind zudem ausgeschlossen, so das Zyxel-Versprechen.

Ein Management-Dashboard soll Admins die Möglichkeit geben, das Nutzer- und Mailbox-Verhalten zu verwalten, zu überwachen und zu analysieren. Auf diese Weise lassen sich laut Anbieter potenzielle Bedrohungen leichter erkennen, ohne dass ein spezialisiertes IT- oder Sicherheitsteam erforderlich ist.

CES sei ein benutzerfreundlicher und flexibler Service auf Abonnementbasis, der sich flexibel für fünf, zehn, 25 oder auch 50 Benutzer lizenzieren lässt. Laut Anbieter ist er mit Cloud-basierten Systemen wie Office 365 und Google sowie mit E-Mail-Servern vor Ort kompatibel und stellt sicher, dass Netzwerke unabhängig vom Standort der Angestellten oder Server geschützt sind.

