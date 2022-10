Die vor Kurzem geschlossenen Partnerschaften unterstützen laut Kyndryl die Strategie, schnell ein umfassendes Netzwerk an Allianzen aufzubauen. Auf diese Weise ließen sich im gesamten Kyndryl-Ökosystem Dienstleistungen und Services anbieten, die Unternehmen holistisch und individuell auf den jeweiligen Betrieb abgestimmt dabei unterstützen, die Komplexität der digitalen Transformation zu bewältigen. Seit der Gründung im vergangenen Jahr verzeichnet Kyndryl nach eigenen Angaben bereits über 25 Partnerschaften.

Die Zusammenarbeit mit Microsoft ermögliche es Anwenderfirmen, die zCloud von Kyndryl sowie die Microsoft-Cloud zu nutzen und ihre Mainframe-Daten in die Cloud zu migrieren. Zusammen verfolgen die Unternehmen das Ziel, Beratungs- und Integrationsdienste anzubieten, um beispielsweise Mainframe-Daten effizienter in die Cloud zu verlagern und so mit der Azure Cloud- und Edge Computing-Umgebung zu verbinden.

Zusätzlich erhalten Nutzer eine ganzheitliche Sicht auf ihre Daten und können die Vorteile von maschinellem Lernen, KI, Analysen und Berichterstellung nutzen sowie Low-Code/No-Code-Anwendungen über die Microsoft-Power-Plattform einsetzen, so der Anbieter weiter.

Die IT-Dienstleistungsexpertise von Kyndryl insbesondere auf dem Gebiet der Daten- und KI-Services sollen mit der Cloud-Analytik und Datenplattform von Teradata eine besonders gute Lösung darstellen, um Nutzern bei der Herausforderung durch eine Vielzahl von Daten zu helfen. Die beiden Unternehmen wollen sich dazu sich auf die Bereitstellung branchenspezifischer Analysedienste konzentrieren. Damit sei ein optimaler Arbeitsalltag mit der Teradata-VantageCloud-Analyse möglich, so das Versprechen.