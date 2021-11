Dynatrace hat seine Analysefunktionen für Multi-Cloud- und Hybrid-Umgebungen erweitert. Dies erfolgte durch die Integration des hauseignen KI-gestützten Log Monitorings in PurePath, der Technik für verteiltes Tracing und Analyse auf Code-Ebene. Durch die Nutzung der Dynatrace-Plattform zur automatischen Verbindung von Logs und Traces, deren Analyse in Echtzeit und die Zusammenstellung der Daten für KI-basierte Analysen sollen Unternehmen digitale Services optimieren können.

Moderne Cloud-Umgebungen erzeugen riesige Mengen an heterogenen Protokoll- und Trace-Daten in einem Umfang und einer Geschwindigkeit, die von Menschen nicht mehr zu bewältigen sind. Infolgedessen sind DevOps- und SRE-Teams (Site Reliability Engineering) immer weniger in der Lage, all diese Informationen zusammenzufügen und im Kontext zu analysieren, um Erkenntnisse zu gewinnen, gibt Dynatrace zu Bedenken. Dies erschwere die Gewährleistung der Service-Zuverlässigkeit in den zahlreichen Containern, Micro-Services und miteinander verknüpften Komponenten, die den Unternehmensanwendungen zugrunde liegen.

Die Erweiterung der Plattform biete sofort präzise Echtzeit-Analysen über Logs, Metriken und Traces hinweg für alle wichtigen Sprachen und Web-Server. Dabei unterstütze sie die aktuellen Open-Source-Standards und -Services. Teams gewinnen schnell Mehrwert und Geschwindigkeit, indem sie komplexe und dynamische Cloud-Umgebungen optimieren können, so das Versprechen. Zudem sollen sich Alarmmeldungen deutlich reduzieren lassen, um weniger Zeit mit der Jagd nach Fehlalarmen zu verschwenden.