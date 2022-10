Cloudera bringt die Cloudera Data Platform (CDP) One auf den Markt. Das Software-as-a-Service-Angebot (SaaS) basiere auf der Data-Lakehouse-Architektur und ermögliche schnelle sowie einfache Self-Service-Analysen und explorative Datenanalyse für alle Arten von Daten. CDP One ist laut Cloudera ein einfacher, leistungsfähiger Cloud-Service mit integrierten Sicherheitsmechanismen auf Unternehmensniveau und maschinellem Lernen (ML).

Als erstes All-in-One SaaS-Angebot basierend auf der Data-Lakehouse-Architektur macht CDP One den Wechsel in die Cloud und die Migration bestehender Workloads auf eine moderne Datenarchitektur für Unternehmen schnell, einfach und risikoarm, so das Versprechen. Jeder Nutzer könne die Vorteile von Low-Code-Tools, Streaming Analytics und ML nutzen. Ad-hoc-Analysen und individuell anpassbare Analysen sollen sich über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg über eine sichere, zentralisierte Datenplattform durchführen lassen.

CDP One bietet zudem Zero-Ops-Funktionalität, die schnelle und einfache Self-Service-Analysen für jeden Datentyp ermöglichen soll, ohne dass spezielle Fach- oder Cloud-Kenntnisse erforderlich sind. Das SaaS-Angebot reduziert laut Cloudera die Gesamtbetriebskosten um 20 bis 35 Prozent im Vergleich zu anderen Cloud-Lösungen, wenn man die anfängliche Einrichtung und den Betrieb von Plattform, Sicherheit und Support mit einbezieht.

CDP One ist momentan für angemeldete Nutzer erhältlich und soll im Lauf dieses Jahres allgemein verfügbar sein.