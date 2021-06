Rackspace Technology präsentierte mit DataOps eine Erweiterung des Elastic-Engineering-Angebots. Letzteres soll Nutzenden beim Aufbau und Betrieb moderner Cloud-Umgebungen unterstützen. DataOps ermögliche eine effiziente Entwicklung und einen verbesserten Einsatz neuer Datenströme in die Datenarchitektur. Teams sollen so in kurzer Zeit Lösungen implementieren und regelmäßig aktualisieren können, basierend auf den sich ändernden Geschäftsanforderungen.

Rackspace will so eine planbare Bereitstellung und ein prognostizierbares Change-Management von Daten, Datenmodellen und zugehörigen Inhalten mit Elastic Engineering for Data, dem zugrundeliegenden Service von DataOps, bieten. Mit einem Managed-Service-Modell biete Elastic Engineering for Data Zugriff auf einen Pod von Datenspezialisten (LANline berichtete). Der Pod arbeite in einem agilen Modell direkt mit dem Unternehmensteam zusammen. Unabhängig davon, welche Stundenzahl sie innerhalb eines Monats in Anspruch nehmen, arbeiten Nutzende immer mit demselben Pod, der die entsprechende Umgebung und das Unternehmen kennt. Laut Rackspace ist es zudem möglich, einen sogenannten Teilzugang zu einem Pod zu erhalten. Durch übersichtliche, stundenbasierte Tiers könne man monatlich nach oben oder unten skalieren– entsprechend der geschäftlichen Anforderungen.

DataOps umfasse auch das Data-Pipeline-Management für die Überwachung, Verwaltung und den Support von Datenströmen rund um die Uhr. Das Angebot ist laut Rackspace als Add-On-Service buchbar.

Schließlich sorge DataOps nicht nur für eine höhere Wertschöpfung aus Daten, sondern enthalte auch KI- und Machine-Learning-Funktionen, die die Grundlage für marktorientierte Investitionen, präskriptive Erkenntnisse, intelligente Anwendungen und Datenmonetarisierung bilden.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Rackspace Germany GmbH

Rackspace

Daten-Management