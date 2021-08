Das Software-Intelligence-Unternehmen Dynatrace ermöglicht Nutzenden die Erweiterung von Smartscape, der kontinuierlich aktualisierten Echtzeit-Topologie der hauseigenen Plattform. Sie seien damit in der Lage, die leistungsfähigen AIOps- und Analysefunktionen mit weiteren Open-Source-Diensten wie OpenTelemetry, FluentD und Prometheus zu nutzen.

AIOps bedeutet künstliche Intelligenz für den Betrieb der IT. Observability-Daten lassen sich damit vereinheitlichen und Abhängigkeiten über alle Entitäten in dynamischen, Cloud-nativen Umgebungen detailliert darstellen, so Dynatrace. Dadurch sollen DevOps- und SRE-Teams Datenströme aus jeder beliebigen Quelle einfach und in großem Umfang kuratieren und analysieren können.

Die Dynatrace-Plattform erstelle und aktualisiere die Smartscape-Topologie kontinuierlich in Echtzeit, um die sich ständig ändernden modernen Cloud-Umgebungen zu unterstützen, die aus Millionen von Einheiten mit Billionen von Abhängigkeiten bestehen können. In Kombination mit den leistungsstarken AIOps- und Analysefunktionen der Plattform lassen sich alle Daten aus diesen Umgebungen – einschließlich Metriken, Protokollen, Traces sowie Daten aus Benutzererfahrungen und den aktuellen Open-Source-Standards – in einen verwertbaren Kontext bringen, so das Versprechen. So sollen Teams ihre Clouds nicht nur schnell und präzise analysieren, sondern auch optimieren und Fehler beheben können.

