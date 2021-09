Das Salesforce-Unternehmen Tableau hat weitere Funktionen für seine gleichnamige Daten- und Analyseplattform vorgestellt. Diese sollen Unternehmen helfen, ihre digitale Transformation voranzutreiben, indem alle Beschäftigten innerhalb einer Organisation mit vertrauenswürdigen und geprüften Daten ausgestattet sind.

Die Funktionen ermöglichen laut Anbieter ein verbessertes Management komplexer Datenmengen und und die Skalierung der Analytik entsprechend der Nachfrage im Unternehmen. Dazu gehöre unter anderem „Data Prep“. Dies vereinfache es Nutzenden, die Belastung von Server-Ressourcen automatisch zu reduzieren und Zeilen zu generieren, um Trends in Daten besser abbilden zu können. Mit Hilfe der aktuellen Funktionen könne man außerdem die Datenqualität gewährleisten beziehungsweise aufrechterhalten, indem die Meldung potenzieller Probleme erfolgt und ein leichterer Einblick in die Art der Daten und deren Herkunft gewährt ist. Die Funktionen bieten laut Tableau mehr Flexibilität und Segmentierung. IT-Admins sollen den Zugriff auf die Daten zentral konfigurieren und festlegen können, welche Nutzenden und Gruppen Zugriff auf welche Datensegmente haben.

Die Enterprise Deployment Guidelines (EDG) bilden die Tableau-eigene Referenzarchitektur für Unternehmen mit einer präskriptiven Methodik zur Erfüllung der Anforderungen an Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit. Die EDG seien technik- und plattformunabhängig und orientieren sich an den empfohlenen Verfahren für Unternehmensrechenzentren. Außerdem unterstütze die erweiterte Plattform Unternehmen bei der angemessenen Ressourcenausstattung ihrer Deployments und stelle sicher, dass in Zeiten hoher Nachfrage genügend Container zur Verfügung stehen.

Weitere Abo-Pläne sowie die Bündelung von Analytics mit Daten-Management und Server-Management erleichtern es Unternehmen, Tableau zu beziehen und im gesamten Unternehmen einzusetzen, so das Versprechen.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Daten-Management

Datenanalyse