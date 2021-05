Die Pandemie hat den Geschäftsbetrieb in vielerlei Hinsicht verändert, da Unternehmen immer mehr kritische Workloads und Anwendungen in die Cloud migrieren. Daher ist es wichtig, die Cloud-Strategie mit der Datensicherung als Kernstück des Daten-Managements in Einklang zu bringen. Aus diesem Grund meldet Rubrik, Spezialist für Cloud-Data-Management, dass Rubrik Go inklusive Cloud-Data-Management und M365 ab sofort im Microsoft Azure Marketplace verfügbar ist. Diese Weiterentwicklung ermögliche es Azure-Anwendenden, alle ihre Daten sicher zu verwalten – unabhängig davon, wo sie sich befinden.

Rubrik konsolidiert laut eigenen Angaben unterschiedliche Hardware- und Softwarekomponenten in einer einzigen Management-Ebene, um Anwendungen über Rechenzentren und Azure hinweg zu verwalten. Um sicherzustellen, dass die Daten den Vorschriften entsprechen und vor Ransomware geschützt sind, will Rubrik Anwendenden helfen, auf Bedrohungen und Compliance-Anforderungen mit Ransomware-sicheren Backups, Anomalie-Erkennung und Data Governance zu reagieren. Unternehmen sollen die Kernsuite von Microsoft 365 und native Azure-VMs mit dem zentralisierten Richtlinien-Management von Rubrik sichern und ihre Daten in nur wenigen Schritten mit einer RTO von nahezu Null wiederherstellen können.

Die Verfügbarkeit von Rubrik im Azure Marketplace ermögliche es Unternehmen, die Skalierbarkeit von Azure nahtlos zu nutzen, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrer Reise zur Cloud-Einführung befinden.

