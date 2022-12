Metz Connect, Anbieter im Bereich der Verbindungstechnik und passiven Netzwerktechnik, bringt dezentrale I/O-Mischmodule auf den Markt, die die Feldbusse Modbus RTU und auch BACnet MS/TP im großräumigen IP65-Aufputz-Gehäuse unterstützen. Die Module MB-DIO2/1 und MB-DIO4/2 dienen zur Erfassung und Ansteuerung von motorisierten Stellgliedern.

Im IP65-Aufputz-Gehäuse bieten die Module ausreichend Platz für die Installation – es sind keine zusätzlichen Verteilerboxen nötig, so Metz Connect. Sie seien vor allem für Systemintegratoren im Bereich in der Gebäudeautomation rund um Heizung, Lüftung, Klima (HLK) interessant.

Es stehen Modulvarianten mit 24 V AC/DC und mit 230-V-Wechselspannung zur Verfügung, wobei die Betriebsspannung der Schaltspannung für die Stellglieder beziehungsweise Motoren entspricht. Grundsätzlich sollen sich in den IP65-Aufputz-Gehäusen offene Anschlussleitungen mit steckbarer Push-In-Technik ohne den Einsatz zusätzlicher Verteilerdosen anschließen lassen. Außerdem bieten die 24-V-Module ausreichend Platz für die Einbindung von Stellgliedern mit AMP-Steckverbinder von TE Connectivity, so die weiteren Angaben. Die steckbaren Federklemmanschlüsse sowie die unverlierbare Schnellschluss-Verschraubung im Deckel sollen die schnelle und sichere Installation gewährleisten.

Das Erfassen und Steuern von digitalen und analogen Signalen gehört zu den wichtigen Aufgaben in der Gebäudeautomation. Hierfür sind häufig BACnet-, aber auch Modbus-Feldbuskomponenten in Verwendung. Metz Connect hat für beide Feldbusse I/O-Module mit digitalen und analogen Ein- und Ausgängen (Mischmodule) im Produktportfolio. Die beiden Bussysteme ermöglichen bei der Automatisierung von Gebäuden, Anlagen und Maschinen eine einfachere Planung und Installation sowie eine hohe Flexibilität bei der Nutzung der Infrastruktur, so das Versprechen.

Die I/O-Mischmodule MB-DIO2/1 und MB-DIO4/2 in Schutzart IP65 erweitern die bestehenden Baureihen der Modbus- und BACnet-Module. Sie unterstützen laut Metz Connect beide Feldbusse in einem einzigen Gehäuse und können je nach Betriebsart über Modbus RTU verschiedene Register oder über BACnet MS/TP unterschiedliche Objekte, wie Klappen oder Schalter, abfragen und schalten. Die Einstellung der Betriebsart sowie der Bit-Rate und Parität erfolge über einen Drehschalter oder alternativ dazu über eine komfortable Software. Die Module haben zudem einen Schalter für die manuelle Steuerung, so der Anbieter weiter. Mit dem optionalen Modbus-Gateway (MR-GW) oder BACnet-Router (BMT-RTR) könne man die Module zudem einfach in ein IP-Netzwerk integrieren.