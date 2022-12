Ivanti hat mit Neurons for Digital Experience (DEX) eine weitere automatisierte Lösung vorgestellt. Diese versetze IT-Teams in die Lage, die Zufriedenheit der Belegschaft im Umgang mit Anwendungen und Geräten zu erfassen, zu bewerten und potenzielle IT- und Sicherheitsprobleme vorausschauend zu beheben.

Ziel der Lösung sei es, Beschäftigten eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der sie gerne und produktiv auf digitale Tools zurückgreifen. Neurons for Digital Experience (DEX) verfolge, messe und optimiere dazu die digitale Benutzererfahrung, ohne Arbeitsprozesse selbst zu stören.

Neurons for Digital Experience soll IT-Teams kontextbezogene Einblicke in die Performance der genutzten Systeme und Applikationen geben und sie mit dem direkten Feedback der Nutzerschaft verbinden. Über eine No-Code-Oberfläche erstellen die Teams dazu automatisierte System- und Mitarbeiterabfragen, so Ivanti. Ein aggregierter „DEX-Score“ zeige ihnen auf einen Blick, wie zufrieden die Mitarbeiter mit der Leistung ihrer Systeme sind.

Veränderungen dieses Indikators im Zeitablauf sollen Aussagen darüber erlauben, ob sich beispielsweise Performance-Probleme anbahnen. IT-Analysten und Service-Mitarbeiter identifizieren unmittelbar Geräte, die eine Unzufriedenheit beim Nutzer auslösen und erhalten kuratierte Vorschläge zur Lösung von Leistungs- oder Sicherheitsproblemen, so das Versprechen.