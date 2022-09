Retarus ist seit kurzem DirectCloud-Partner von DE-CIX. Anwender des Frankfurter Interconnection-Spezialisten sollen durch die Retarus-eigene Enterprise Cloud über eine private Direktverbindung kommunizieren können, die das öffentliche Internet umgeht. Dies sei in vielen Fällen eine sinnvolle Alternative zu VPN (Virtual Private Networking), MPLS (Multiprotocol Label Switching) oder Leased Line.

DE-CIX betreibt in Frankfurt seit 1995 Europas größten Internetknoten mit über 13 TBit/s Peak Traffic und ist allein in Deutschland mit sechs weiteren Internet Exchanges präsent, unter anderem in München. DirectCloud vereinfache die Anbindung, minimiere Ausfallzeiten und gewährleiste eine stabile Verbindung. Geringe Laufzeiten sollen für eine schnelle und effektive Zusammenarbeit mit über 50 Cloud-Service-Providern sorgen.

Die Verbindung zum DE-CIX Cloud Exchange erfolge mittels VLAN (Virtual Local Area Network). Netzbetreiber (Carrier), Internet-Service-Provider (ISP) sowie Rechenzentren verbinden ihre Kunden mit DE-CIX, oder Unternehmen schließen ihre Netze direkt an den DE-CIX an. DE-CIX erweitere dann die Verbindung zu Retarus und stelle so eine private und sichere Direktverbindung mit geringer Latenz zur Verfügung. Das Prinzip der direkten Interconnection sei die geeignete Antwort auf die steigenden Anforderungen an die Sicherheit, Performance und Verfügbarkeit von digitalen Applikationen.

Direct Peering setze das One-to-many-/Many-to-one-Prinzip für den Internet Exchange um und sei eine effizientere Alternative zu VPN, MPLS oder Standleitung. Der Traffic lasse sich dabei aggregieren, statt auf Eins-zu-Eins-Verbindungen zu setzen. Da die Route privat und fix ist, könne man Risken durch Bedrohungen wie DDoS-Angriffe oder IP-Hijacking minimieren. Gleichzeitig unterstütze dieser Ansatz regionale Datenschutzanforderungen und reduziere damit Compliance-Probleme bereits bei der Anbindung.