Der Dortmunder IT-Dienstleister Adesso hat mit dem Heidelberger KI-Spezialisten Aleph Alpha eine strategische Kooperation geschlossen. Das Heidelberger Start-up bietet unter dem Namen Luminous ein multimodales KI-Sprachmodell an, das komplexe Texte kombiniert mit Bildern verarbeiten kann. Aleph Alpha versteht Luminous als europäische Antwort auf die US-amerikanischen KI-Sprachmodelle wie ChatGPT. Als Integrationspartner wird Adesso Unternehmen bei der Einbindung der KI-Lösung in ihre Geschäftsprozesse unterstützen. ​

Luminous kann als multimodales KI-Modell nicht nur Texte, sondern auch Bilder verarbeiten, analysieren und produzieren. Dies erlaubt es Nutzern laut Aleph Alpha zum Beispiel, in natürlicher Sprache Fragen zu Bildern stellen und eine KI-generierte Auskunft zu erhalten. Die Lösung ist in fünf Sprachen verfügbar, ansprechen kann man sie per Nutzer-Interface oder API.

Die vortrainierten Basismodelle lassen sich laut Hersteller mittels individueller Einstellungen anpassen. Auch könne ein Unternehmen Texte und Bilder aus externen Datenquellen einbinden, um eine branchenspezifische Variante zu erzeugen. Anders als die KI-Systeme US-amerikanischer Anbieter wie ChatGPT von OpenAI (und in der Folge Microsoft) oder Googles Bard biete die hauseigene Lösung DSGVO-Konformität (Datenschutz-Grundverordnung der EU), so Aleph Alpha.

Im Rahmen der Kooperation wollen die beiden Partner gemeinsam Projekte akquirieren und umsetzen. Aleph Alpha verantwortet dabei Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung der KI-Modelle und der Schnittstellen. Adesso übernimmt die Betreuung der Unternehmen, die Implementierung und Weiterentwicklung ihrer Anwendungen und IT-Infrastruktur unter Einbindung und Nutzung der KI-Modelle.

Die Aleph-Alpha-Modelle, so betont Adesso, hoste man im eigenen sicheren Rechenzentrum Alpha ONE, ohne dass eine Datenübertragung ins Ausland erfolge. Luminous sammle zudem keinerlei Nutzerdaten. Adesso setze sich mit dem Trustworthy AI Framework für die Integration vertrauenswürdiger KI-Anwendungen und Sprachmodelle ein.

„Mit unserer Partnerschaft mit Adesso legen wir den Grundstein für die Integration vertrauensvoller KI-Technologie in die komplexesten und wertvollsten Anwendungsgebiete“, sagt Jonas Andrulis, Gründer und CEO von Aleph Alpha. Luminous biete eine einzigartige Möglichkeit für transparente, nachvollziehbare KI-generierte Inhalte. „Dies ermöglicht den Einsatz generativer KI für kritische Aufgaben im Rechts-, Gesundheits- und Bankenwesen – Bereiche, die in hohem Maße auf vertrauenswürdige und genaue Informationen angewiesen sind“, so Andrulis.

In seinem „AI.Lab“ hat Adesso bereits Anwendungsbeispiele in Form von Microservices entwickelt. So habe man für den Fernleitungs-Netzbetreiber Open Grid Europe (OGE) die Papierarchive digitalisiert. Ziel war es, mit Luminous aus den Dokumenten wichtige Informationen zu extrahieren, um Modernisierungsarbeiten durchzuführen, bevor es zu größeren Schäden an den Leitungen kommt. Das Sprachmodell habe technische Dokumentationen durchforstet, die bis 1940 zurückreichen. Das System erkannte laut Adesso alle relevanten Informationen unabhängig von der Art sprachlicher Beschreibung. Auch die Freitextsuche sei problemlos möglich.