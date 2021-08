Adaptiva, Anbieter von Endpunkt-Management- und Sicherheitslösungen, hat eine aktualisierte Version von Endpoint Health veröffentlicht. Das Update biete neben weiteren Funktionen und Health Checks nun auch die Möglichkeit, Endpunkte außerhalb des lokalen Unternehmensnetzwerks zu verwalten.

Endpoint Health ist eine skalierbare Lösung zur Bewertung und Korrektur des Zustands von Endpoints. Mit der aktuellen Version sollen Unternehmen via Health Check sicherstellen können, dass alle Endpunkte, unabhängig von ihrem Standort und einer VPN-Verbindung, jederzeit konform und korrekt konfiguriert sind. Adaptiva adressiert auf diese Weise laut eigenem Bekunden zum einen die hybriden „Work from anywhere"-Umgebungen. Zum anderen unterstützt Endpoint Health Unternehmen, die auf flexiblere und kostengünstigere Cloud-basierte Dienste umsteigen und in dem Zusammenhang ihre Endpoint-Management-Systeme modernisieren. Die Lösung biete in Echtzeit einen vollständigen Einblick in alle Endpunkte und nutze für eine schnelle und effektive Problembehebung die Peer-to-Peer-Architektur von Adaptiva.

Das ist laut Anbieter nötig, weil nur wenige Unternehmen einen vollständigen Überblick darüber haben, was an ihren Endpunkten passiert. Endpoint Health erkenne und behebe Probleme proaktiv, sobald sie auftreten. Damit stellt das Tool sicher, dass die Infrastruktur eines Unternehmens immer intakt bleibt, so das Versprechen. IT-Teams sollen in der aktuellen Version zudem unbegrenzt auf benutzerdefinierte Health Checks und Korrekturfunktionen zugreifen können.

Mit dem aktuellen Release habe man auch die Benutzeroberfläche komplett überarbeitet. Das aktuelle Design erleichtere die Ausführung dynamischer Health Checks. Administratoren sollen sie innerhalb eines einzigen Editors durchführen können – ohne die Notwendigkeit, manuell Richtlinien zu erstellen.

Durch neue Dashboards biete Endpoint Health in der aktualisierten Version auch ein verbessertes Reporting-System und ermögliche einen vollständigen und sofortigen Einblick in den Zustand, die Sicherheit sowie die Compliance aller Endpunkte im Unternehmen. Zusätzlich zur Überwachung der gesamten Umgebung könne das Anwenderunternehmen die Rechner nach Kategorien geordnet, zum Beispiel nach Gruppe oder Standort, überwachen.

Zu guter Letzt habe Adaptiva mit der aktualisierten Version Health Checks mit Vorab-Korrektur eingeführt, die Unternehmen helfen sollen, spezifische Anforderungen zu erfüllen. Es gebe nun unter anderem Health Checks für Dienste, die auf Benutzerkonten laufen, für die DEP-Richtlinie (Data Execution Prevention) und ConfigMgr-Client-Aktionen.

