Ergebnisorientierte Angebote für MSPs

Der Netzwerkausrüster Juniper Networks erweiterte seinen Partner-Channel um Managed Service Provider (MSPs). Das Unified-Managed-Services-Programm (UMSP) biete MSPs jeder Größe maßgeschneiderte, leistungsstarke und sichere Lösungen für LAN, Campus und WAN.

Die Nachfrage vieler Unternehmen nach As-a-Service-Geschäftsmodellen steigt. So gehen IT-Reseller, insbesondere im Netzwerkbereich, vermehrt dazu über, neben vereinzelten Produkten und Lösungen auch Pakete aus verwalteten Lösungen, Tools und Techniken anzubieten.

Anbieter sollten daher künftig NaaS zur Vereinfachung des Betriebs und für eine verbesserte Rentabilität in ihr Portfolio aufnehmen, rät Juniper. Dort setze auch das UMSP an. Dank des differenzierten Lösungskatalogs sollen IT- und Netzwerkbetriebsteams verwertbare Einblicke in den Betriebszustand ihres gesamten Netzwerks erhalten und Zugriff auf Networking- und AIOps-Lösungen haben. Letzere basieren auf der Juniper-eigenen Mist KI und ermöglichen umfassende Dateneinblicke, flexible Automatisierung, vereinfachte Bereitstellungen und selbststeuernde Tools.

Zu den vier verfügbaren Technik-Bereichen gehört unter anderem das Connected-Security-Portfolio des Netzwerkausrüsters. Dieses ermögliche Netzwerktransparenz, Intelligenz und Richtliniendurchsetzung mit Firewalls der nächsten Generation für On-Premises- und Cloud-Umgebungen, fortschrittliche Bedrohungsabwehr sowie verifizierte Threat-Intelligence-Feeds und Analysen.

Laut Juniper ermöglichen darüber hinaus die hauseigenen Access-Lösungen MSPs Netzwerk-Services in großem Umfang, indem sie KI mit der Agilität und Zuverlässigkeit einer Micro-Services-Cloud kombinieren. Dank KI-gesteuerter End-to-End-Automatisierung, Einblicke sowie Maßnahmen sei es darüber hinaus möglich, die Nutzererfahrungen vom Client bis zur Cloud zu optimieren.

Zudem sollen MSPs dank detaillierter WLAN- und virtueller Bluetooth-Low-Energy-Analysen auf der Grundlage des Standorts genaue Navigations- und Lokalisierungsdienste in Echtzeit anbieten können. Personalisierungs- und Datenanalysefunktionen ermöglichen Turn-by-Turn-Navigationsanwendungen, Lokalisierungsservices und Annäherungswarnungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten durch intelligente Automatisierung, so die weiteren Angaben.

Schließlich optimiere Session Smart SD-WAN sowohl die Betriebserfahrung der Partner als auch die Benutzererfahrung der Unternehmen. So ermöglichen KI und die Mist-Cloud-Architektur proaktive Einblicke und Automatisierungen, die den Netzwerkbetrieb und -Support vereinfachen.