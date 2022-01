Die modulare Secure-Mail-Lösung NoSpamProxy ist in der Cloud-Version ab sofort mit dem Verschlüsselungsmodul Encryption und der Option Managed Certificates erhältlich. Das gab der Lösungshersteller Net at Work aus Paderborn bekannt.

Die wachsende Bedrohung durch Industriespionage sowie automatisiertes E-Mail-Screening durch Geheimdienste hat der Wichtigkeit von E-Mail-Verschlüsselung zu einer neuen Beachtung verholfen. In vielen Branchen ist die verschlüsselte Kommunikation mit Lieferanten oder externen Dienstleistern die Voraussetzung für eine Auftragsvergabe, denn Kriminelle fangen per E-Mail verschickte Informationen immer häufiger ab. Die Verschlüsselung der Kommunikation schützt sensible Daten vor illegalem Zugriff, sorgt für DSGVO-Konformität und bietet gleichzeitig einen rechtssicheren Nachweis über per E-Mail versandte Dokumente.

S/MIME-basierte (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) E-Mail-Verschlüsselung ist die Basis für Datenschutz und Rechtssicherheit in der Kommunikation, so der Hersteller. NoSpamProxy biete ab sofort den S/MIME-Standard 4.0. Ältere Verfahren unterstütze man zur Wahrung der Kompatibilität ebenso.

Mit der Funktion Managed Certificates soll die aufwendige Organisation und Verwaltung von S/MIME-Zertifikaten der Vergangenheit angehören. Basierend auf der Anbindung an die entsprechende Active-Directory-Gruppe können die Sicherheitsexperten von NoSpamProxy über NoSpamProxy Cloud die Verwaltung von Kundenzertifikaten vollständig als Service übernehmen, so die weiteren Angaben. Das bedeute, dass sich Zertifikate ohne Aufwand automatisiert erstellen und vor Ablauf verlängern lassen.

Mit der Zentralisierung dieser Aufgaben lasse sich so eine Reduktion des administrativen Aufwands erreichen. Bei den Managed Certificates sei neben der Pflege einer Active-Directory-Gruppe lediglich einmalig ein Besitznachweis der Domain nötig.