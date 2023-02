Extreme Networks, Anbieter Cloud-basierter Netzwerklösungen, gab die Integration von Network-Fabric-Funktionen in seine SD-WAN-Plattform ExtremeCloud bekannt. Dies ermögliche es Anwenderunternehmen, unterschiedliche Umgebungen wie zum Beispiel das Rechenzentrum, den Firmensitz und Außenstellen über eine einzige Plattform sicher zu verbinden. Weitere Neuerungen seien automatisierte Workflows als Teil einer vereinfachten Benutzeroberfläche und -erfahrung (UI/UX) sowie höhere Transparenz und Kontrolle für eine bessere Anwendungsleistung.

Die Anwenderschaft könne nun die Netzwerk-Fabric einfach auf neue Standorte und das gesamte Netzwerk ausweiten und über eine einzige Plattform administrieren. Die Integration der Network-Fabric in ExtremeCloud SD-WAN ermögliche es Unternehmen, die Erfassung und Konfiguration von Fabric-fähigen Switches und Access Points zu automatisieren. So sollen sie die Konnektivität auf neue Standorte ausweiten, die Kosten gering halten sowie die Sicherheit, Transparenz und Anwendungsperformance verbessern können.

Die optimierten Workflows in ExtremeCloud SD-WAN für Planung, Bereitstellung und Management verkürzen laut dem Anbieter Vorgänge für die IT-Teams von Stunden auf Minuten. Diese Workflows umfassen eine automatisierte Erkennung von SaaS-Anwendungen, eine schnellere Erstkonfiguration des Standorts und eine detaillierte Darstellung der Anwendungsleistung, so die weiteren Angaben. Auf diese Weise sollen IT-Teams die Ursache von Problemen, die potenziell die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen, leichter identifizieren und datengestützte Lösungen finden können.

Extreme verfolgt laut eigenem Bekunden ein automatisiertes, wartungsfreies Konzept für die Anbindung an führende Cloud-Services wie AWS und Microsoft Azure ohne Einschränkung der Transparenz oder des Performance-Managements. Ein Anwenderunternehmen könne sich über IPSec-Tunnel (Internet Protocol Security) mit diesen Diensten verbinden, ohne SD-WAN-Appliances oder Software in der Umgebung des Cloud-Service-Providers zu installieren oder zu managen. Dies bringe Konnektivität bis zum Netzwerk-Edge, vereinfache die Anbindung an neue Services, reduziere Engpässe und biete dem IT-Team eine bessere Kontrolle und Transparenz sowohl auf Anwendungs- als auch auf Netzwerkebene.

Im Zuge der zunehmenden Verfügbarkeit von 10-GBit/s-Internet unterstütze die Hardware-Appliance IPE2200 von Extreme den Einsatz in Rechenzentren mit hohen Bandbreiten. Sie ist als Teil des ExtremeCloud-SD-WAN-Abonnements erhältlich und eigne sich für Unternehmen mit großen Campus-Umgebungen mit hohem Datenvolumen.