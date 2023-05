Der Observability-Anbieter New Relic veröffentlichte mit Grok einen Assistenten für Observability, der mit generativer KI arbeitet. Dieser nutze die umfangreichen Sprachmodelle von OpenAI und die einheitliche Telemetriedatenplattform von New Relic. Der Dienst ermögliche es Softwareentwicklungsteams so, Aufgaben, die sie bisher über herkömmliche Benutzeroberflächen erledigt haben, über Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache auszuführen.

Grok identifiziere Lücken in der Instrumentierung und biete Anweisungen zur Instrumentierung von Diensten, richte fehlende Alarme ein und automatisiere Alarme mit Terraform. Darüber hinaus könne man in einem Chat Fragen stellen, zum Beispiel: „Warum funktioniert mein Dienst nicht?" Grok wird dann relevante Telemetriedaten und die letzten Änderungen analysieren, um die Ursache zu identifizieren, so New Relic.

Mit Hilfe von CodeStream und Errors Inbox lokalisiere der Assistent automatisch Fehler auf Code-Ebene in der IDE und analysiere Code, Stack Traces und Produktionstelemetrie, um Korrekturen vorzuschlagen. Mit nur wenigen Worten kann jeder einen System-/App-Zustandsbericht erstellen, der Anomalien, Probleme und die letzten Implementierungen enthält, so das Anbieterversprechen. Dashboards zu filtern sei nicht mehr notwendig.

Außerdem sollen sich Analyseabfragen in einfacher und beliebiger (natürlicher) Sprache formulieren lassen. Die Abfrageergebnisse seien dann in einfachen Erklärungen übersetzt. Schließlich könne Grok Konten, die Nutzerschaft und Zugriffe, Nutzungszeitraum, Abrechnung und mehr verwalten.

Grok folgt auf die von New Relic angebotene Funktion für maschinelles Lernen (MLOps), die es Entwicklungsteams ermöglichen soll, Anwendungen zu überwachen, die mit den APIs der GPT-Serie von OpenAI erstellt sind. Der KI-Assistent wird laut dem Anbieter in Kürze weltweit über eine begrenzte Vorschau als Teil der hauseigenen All-in-One-Observability-Plattform ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.