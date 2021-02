Nutzer, die ihre Passwörter kostenlos und geräteübergreifend verwalten möchten, können dies mit dem Password Manager von Avira tun. Damit sollen sich einfach sichere Passwörter generieren, speichern, verwalten und synchronisieren lassen. Der Password Manager melde Nutzer automatisch bei allen Online-Konten an. Bestehende Passwörter aus anderen Passwort-Managern könne der Nutzer in wenigen Schritten in die Avira-Lösung importieren.

Der Password Manager speichert Passwörter in einem Online-Safe und verschlüsselt sie für bestmöglichen Schutz, so Avira. Dadurch seien Passwörter sicher und für Cyberkriminelle unerreichbar. Allein der Nutzer sehe und verwalte die Passwörter. Password-Manager-Anwender erreichen ihre Zugangsdaten mit einem Master-Passwort und verwalten diese über ein Online-Dashboard, so der Anbieter weiter. Außerdem übernehme der Password Manager die Eingabe von Anmeldedaten. Diese Autofill-Funktion ist auch für Android-Smartphones und iPhone verfügbar.

Der Password Manager ist als Teil von Avira Free Security oder separat kostenlos verfügbar. Er ist als Online-Dashboard oder Smartphone-App im Google Play Store oder im App Store erhältlich. Zudem sind laut Anbieterangaben Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox, Edge und Opera verfügbar, die auf das Dashboard abgestimmt sind und Passwörter automatisch speichern.

Die Password-Manager-Funktionen belaufen sich laut Anbieter auf das Erstellen von sicheren Passwörtern, das automatische Speichern von Passwörtern beim Login und die automatische Anmeldung bei Online-Konten. Mit dem Master-Passwort lasse sich eine unbegrenzte Anzahl von Online-Accounts mit individuellen Passwörtern sichern. Jedes einzelne Passwort sei nach dem AES-256-Bit-Standard verschlüsselt. Darüber hinaus soll man bestehende Passwörter von anderen Passwort-Managern und Anwendungen als CSV-Datei importieren können. Schließlich sei eine Synchronisation von Passwörtern zwischen mehreren Geräten und Betriebssystemen (Windows, Mac, iOS, Android) möglich.

Der Avira Password Manager steht ab sofort als kostenlose Version auf der Anbieterseite und in App-Stores zum Download bereit. Weitere Informationen finden sich unter www.avira.com.

