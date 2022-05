Globale und regionale Netzwerke agil verwalten

Tata Communications, Anbieter digitaler Ökosysteme, stellte verbesserte Varianten des IZO Internet WAN für globale Unternehmen vor. Dank berechenbarer und zuverlässiger Netzwerkdienste, die den Zugang zu mehr als 150 Ländern ermöglichen sollen, biete IZO Internet WAN qualitativ hochwertige Internetdienstleistungen und konsistente Erfahrungen im Netzwerk über verschiedene Service-Optionen, einschließlich Breitband-Internet.

Die Lösung unterstütze die nahtlose Datenübertragung von Zweigstellen zu Rechenzentren, zu Clouds sowie über mehrere Clouds hinweg für Unternehmen. So könne ein Unternehmen globalen und regionalen Netzwerke einfach und agil verwalten.

Laut Tata Communications eignet sich IZO Internet WAN sowohl für Unternehmen, die Cloud-Dienste in ihre bestehende IT- und Netzwerkarchitektur einführen, als auch für Unternehmen, die ihre globale Reichweite kostengünstig auf neue Märkte ausdehnen möchten. IZO Internet WAN richte sich an alle Branchen wie beispielsweise Fertigung, IT, Dienstleistungen, Einzelhandel, BFSI und viele mehr. Bei der 2014 eingeführten Lösung handelt es sich um die weltweit erste kalkulierbare und zuverlässige Internetverbindung, bekundet der Anbieter weiter.

Song Toh, Vice President Global-Network-Services bei Tata Communications, erklärte dazu: „Wir kennen die Bedürfnisse unserer globalen Unternehmenskunden sehr genau, und für sie ist eine garantierte Ausfallsicherheit geschäftsentscheidend. Aus diesem Grund war es schon immer unser Ziel, einen hochwertigen und zuverlässigen Internet-Service anzubieten. So konnten wir beispielsweise unsere globale Reichweite weiter ausbauen, neue Service-Varianten von Dedicated Internet Access bis hin zu Broadband-Services anbieten, um so den unterschiedlichen Geschäftsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Auch haben wir dafür gesorgt, dass die gesetzlichen Bestimmungen über Ländergrenzen hinweg eingehalten werden, damit Unternehmen einen berechenbaren und zuverlässigen Internetzugang für ihre Geschäftsabläufe nutzen können. Dadurch haben wir den Betrieb und die Verwaltung weiter vereinfacht und den Komfort für unsere Kunden in allen Regionen verbessert“.

Erhältlich sind die Varianten für Unternehmen in Nordamerika, Deutschland und anderen europäischen Ländern sowie im asiatisch-pazifischen Raum.