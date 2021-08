Der Softwareanbieter Datadobi hat die Einführung seiner Data Mobility Engine angekündigt. Hierbei handle es sich um eine herstellerneutrale Engine, die Kern der Version 5.12 von Datadobis Datenmigrations- und Datensicherungslösungen DobiMigrate und DobiProtect ist. Die Lösung soll Anwendenden dabei helfen, die ständig wachsende Menge an unstrukturierten Daten in allen Datei- und Objektspeicherumgebungen, sowohl vor Ort als auch in der Cloud, effektiv zu verwalten und zu nutzen.

Die Zugriffsschicht auf Dateien für NFS (Network File System) und SMB (Server Message Block) habe man in der Engine von Grund auf neu konzipiert. Dies beinhalte das Kopieren von Daten und die Überprüfung der Dateisystemintegrität in Rechenzentrums- und Cloud-Umgebungen, in denen Speichersysteme verschiedener Anbieter vorhanden sind. Weitere Optimierungen auf niedriger Ebene im NFS- und SMB-Stack ermöglichen eine effiziente Verarbeitung von Daten- und Metadaten in einer herstellerneutralen Umgebung, so das Versprechen. Hierfür sollen intelligentes Pipelining der Protokollkommunikation und Parallelisierung der Dateizugriffslasten über mehrere Server in Benutzung sein. Dadurch erreiche die Engine eine hohe Geschwindigkeit für das Kopieren und Überprüfen von großen Datenmengen.

Über die neu konzipierte Zugriffsschicht hinaus habe man auch die Schicht für die Sicherung der Datenintegrität verbessert. Die Engine biete zum einen eine Vielzahl von Integritätsstufen für Daten und Metadaten. Zum anderen ermögliche eine Chain-of-Custody-Technik detaillierte Rückschlüsse auf die semantische Gleichheit von Daten und Metadaten während eines Datenkopierauftrags. Dadurch lassen sich laut Datadobi Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen Anbietern und anbieterspezifisches Verhalten bei Migrationen mit mehreren Protokollen vermeiden. Dieser Ansatz mache die herstellerneutrale Datenmobilität zuverlässig und erhöhe die Integrität von Daten und Metadaten während der Datenverschiebung.

Die Konnektivität der Engine mit allen Speicher- und Cloud-Plattformen ermögliche es Unternehmen, mehr Nutzen aus unstrukturierten Daten zu ziehen. Darüber hinaus erhalten Nutzende laut Datadobi durch die Scan- und Reporting-Technik schnelle Einblicke in den gesamten unstrukturierten Data Lake. Unternehmen sollen so einfach feststellen können, wie ihre Daten über Server und Kostenstellen verteilt sind. Die Nutzenden profitieren außerdem von vollständiger Automatisierung und einer grafischen Benutzeroberfläche. So sollen sich die Prozesse für Datenmobilität und -schutz so schnell wie möglich mit hoher Integrität abschließen lassen.

Das Herzstück der Engine ist laut Anbieterbekunden die Fähigkeit, die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, um ein Projekt so schnell und vollständig wie physisch möglich auszuführen und abzuschließen. Man habe die Lösung entwickelt, um den Nutzenden die Gewissheit zu geben, dass ihre Daten sicher sind. Mechanismen wie Datenüberprüfung, Datenrücklesung, Chain of Custody und fein abgestufte Ebenen für Daten- und Metadatenintegrität sollen eine zuverlässige Erfahrung selbst in komplexen Umgebungen ermöglichen.

