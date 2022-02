EFB-Elektronik, Hersteller und Systemanbieter für Netzwerktechnik, erweiterte sein Portfolio um ein Multifunktionsrahmenset. Neben dem Anschluss für RJ45-Datenverbindungen sei das Set mit Schnittstellen wie Glasfaser, HDMI, Display-Port-Anschlüssen oder USB-Datenauslässen kompatibel. Das Set basiere auf dem Keystone-Format und sei für Gebäudeinstallationen in allen Größen geeignet.

Durch einen speziell konzipierten Display-Port-Adapter ist es laut EFB möglich, komplette Display-Port-Kabel front- und rückseitig einzusetzen. Da das Rahmenset rückseitig mehr Platz bietet, vereinfache sich die Montage von Keystones in RJ45-Steckverbindungen. Im Unterputz-Komplettset Plug and Play befinden sich eine Ein-Port-Keystone-Adapterplatte sowie eine Zwei-Port-Keystone-Adapterplatte. Das Basis-Set könne man individuell bestücken.

Das Set sei auch für Fiber to the Home in den Netzebenen 4 und 5 einsetzbar. Darüber hinaus sei es schnell verfügbar und mit ausführlichen Zeichnungen und Informationen in den Datenblättern einfach zu installieren. Passend zum Rahmenset sind laut dem Hersteller verschiedene Adapterrahmen erhältlich, die eine Designkompatibilität zu einigen Schalterprogramm-Herstellern ermöglichen sollen. Dadurch lasse sich das Rahmenset in die Designs von Berker, Jung, Merten oder Gira integrieren.