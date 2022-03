Industrielle Daten professionell managen

Zentrale oder dezentrale Datenvorhaltung? Antworten auf diese Grundsatzfrage der Industrie liefert das Forum Edge & Cloud Control am 17. Mai in München.

Seit rund drei Jahrzehnten zieht sich eine Grundsatzfrage durch die Automatisierungstechnik, und aktuell scheiden sich die Geister bei der Entscheidung: Was ist besser – Daten zentral in der Cloud oder dezentral am Edge in der Fertigung vorzuhalten und abzuarbeiten? Für Automatisierer und Maschinenbauer, den OT-Expertinnen und -Experten schlechthin, kommt erschwerend hinzu: Themen wie Cloud, Edge und künstliche Intelligenz haben ihren Ursprung in der IT. Damit prallen zwei Welten aufeinander: Die Zusammenarbeit ist häufig geprägt durch Missverständnisse und einem „aneinander vorbeireden“ bei dem Versuch, Probleme gemeinsam zu diskutieren und zu lösen.

Das Forum Edge & Cloud Control der LANline-Schwesterzeitschrift Computer&Automation trägt genau dieser Problematik Rechnung. Im Automatisierer- und Anwender-Jargon beleuchtet es die aktuellen Trends und Entwicklungen des Datenhandlings für industrielle Applikationen – von Edge bis Cloud. Das Event bringt OT- und IT-Fachkräfte zusammen und fördert den Dialog.

Die Keynote hält Professor Dr. Matthias Spörrle (im Bild) von der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning/München. In seinem Vortrag „KI in Organisationen“ zeigt Professor Dr. Spörrle anhand von aktuellen und exklusiven Studieninhalten, wie die Datenvorhaltung die Akzeptanz von KI-Anwendung in Unternehmen und anderen Organisationen beeinflusst.

Alle wichtigen Informationen finden Interessierte hier: https://events.weka-fachmedien.de/forum-edge-cloud-control/home/.

