Der kanadische Hersteller Exfo, Produzent optischer Messtechnik, stellte eine weitere OTDR-Serie vor. Neu im Sortiment sind die MaxTester-715D und -730D sowie das Modul für diverse Plattformen FTBx-730D.

Die aktuelle Serie umfasse integrierte Leistungsmessung und Streckencharakterisierung. Das heißt laut dem Hersteller, dass alle Messungen vom selben Port aus ohne Umstecken möglich sind. Der Swap-Out-Connector ermögliche den Wechsel des Frontsteckers im Feld, ohne das Gerät zum Service zu bringen. Außerdem sollen es die messtechnischen Eigenschaften erlauben, im jeweils vorhandenen Dynamikbereich Punkt-zu-Punkt-Netze ebenso wie PON-Techniken, inklusive XGS-PON, zu charakterisieren.

Als Teil des herstellereigenen Ökosystem, das sich von der Cloud-basierten Software-Plattform EXchange verwalten lässt, seien automatisierte Feldtests, Protokollierung und Flotten-Management sowie Fehleranalyse möglich. Nutzer dieses in der Grundversion kostenlosen Systems, erhalten die bekannte Software-Vollversion zur Nachbearbeitung und Protokollierung „FastReporter“ ebenfalls kostenlos, so die weiteren Angaben.

Die MaxTester seien vollausgestattete nicht-modulare OTDRs mit Tablet-ähnlicher Bedienung für Installateure im Singlemode-Bereich. Laut dem Hersteller sind sie vor allem beliebt aufgrund ihrer Handlichkeit und ihres lüfterlosen Designs. Das mache sie besonders unempfindlich, auch in rauen Umgebungen. Die FTBx-Module seien in verschiedene vorhandene Plattformen einsetzbar, so dass ein offenes und erweiterbares Windows-System zur Verfügung steht.