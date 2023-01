Cloudflare, Spezialist für IT-Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, kündigte die Lösung Digital Experience Monitoring an. Dabei handelt es sich um ein All-in-One-Dashboard, das IT-Teams dabei helfen soll zu verstehen, wie kritische Anwendungen und Internetdienste in ihrem gesamten Firmennetzwerk funktionieren. Digital Experience Monitoring biete IT-Verantwortlichen, als Teil von Cloudflares Zero-Trust-Plattform, vorausschauende, zurückliegende und Echtzeit-Informationen über Anwendungsausfälle, Netzwerkprobleme und Performance-Verlangsamungen.

Digital Experience Monitoring biete Unternehmen ein einziges Dashboard, um geschäftskritische Anwendungen und Dienste wie Microsoft 365 oder Konnektivitätsprobleme mit lokalen Internet Service Providern zu messen und zu analysieren. Mit Hilfe der Lösung sollen Unternehmen wichtige Netzwerkressourcen definieren und überwachen können. Die Anwenderschaft habe die Möglichkeit, kontrollierte Datenflüsse zu öffentlichen oder privaten Ressourcen zu messen und zu analysieren.

Darüber hinaus sei ein Anwenderunternehmen in der Lage, die Erfahrungen der eigenen Nutzer minutengenau nachzuvollziehen. Cloudflare Zero Trust versetze Unternehmen in die Lage, in Echtzeit Datenvisualisierungen zu erstellen, die Anomalien in der Konnektivität oder Performance aufzeigen, um die Sicherheit und Produktivität der Belegschaft zu gewährleisten.

Zudem erhalten IT-Teams laut Cloudflare einen umfassenden und strukturierten Einblick in den digitalen Fußabdruck der Mitarbeiter. So sollen sie weniger Zeit darauf verwenden müssen, zu ermitteln, wo Probleme auftreten, und mehr Zeit haben, diese zu lösen. Durch die Einbindung in das globale Netzwerk von Cloudflare sei die Anwenderschaft außerdem in der Lage, Veränderungen im Internetverhalten zu verstehen und vorauszusehen, wie sich diese Veränderungen auf ihr Geschäft auswirken könnten.