Ivo Ivanov, CEO von DE-CIX International.

Der weltweit tätige Internetknoten-Betreiber DE-CIX nahm vor Kurzem seine neuen Internet Exchanges (IXs) in Oslo und Kristiansand (Norwegen) zusammen mit seinem Partner BULK Infrastructure Group AS in Betrieb

BULK Infrastructure ein norwegisches Unternehmen für den Bau und Betrieb nachhaltiger digitaler Infrastrukturen, Rechenzentren, Colocation, Glasfasernetze und Industrieimmobilien. Die weiteren DE-CIX-IXs sind ab sofort in den BULK-Rechenzentren in Oslo (OS-IX) und Kristiansand (Campus N01) verfügbar. Weitere Standorte sollen folgen.

Die DE-CIX-Apollon-Interconnection- und Cloud-Plattform umfasst Cloud-Routing-Services, die es Unternehmen jeder Größe ermöglichen sollen, ihre hybriden und Multi-Cloud-Szenarien zu verwalten und die Kontrolle über ihre Daten jenseits des öffentlichen Internets zu behalten. Nutzer profitieren dabei von einem direkten Zugang zu über 50 Clouds, mehr als 2.000 lokalen und internationalen Netzwerken und über 250 Rechenzentren in Deutschland, Südeuropa und den USA, so DE-CIX weiter.

Darüber hinaus wird der DE-CIX-Knoten in Norwegen die Zusammenschaltung lokaler Netzwerke mit geringer Latenz und die Lokalisierung globaler Inhalte ermöglichen, um gleichzeitig die Stabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit des Netzwerks zu erhöhen.

„Wir stehen bereits an der Schwelle zu einem neuen digitalen Zeitalter, in dem jede Millisekunde zählt, wenn es darum geht, die Infrastruktur für das immersive Internet oder das Metaverse aufzubauen“, sagt Ivo Ivanov, CEO von DE-CIX. „Unsere Partnerschaft mit DE-CIX bietet lokalen und internationalen Kunden die Möglichkeit, sich in wichtigen Märkten mit noch geringeren Latenzzeiten zusammenzuschalten und auf eine große Anzahl von digitalen Dienstleistungen zuzugreifen. Wir beobachten eine steigende Nachfrage nach kostengünstigen und nachhaltigen Lösungen.“ Mit den neuen DE-CIX Standorten in Norwegen trage man dazu bei, die Anziehungskraft nach Norden zu erhöhen, wo es die grünste Energie Europas gibt, so Gisle M. Eckhoff, Executive Vice President Data Centers bei BULK Infrastructure.

DE-CIX will die Präsenz in Nordeuropa mit weiteren Internetknoten in Dänemark und Finnland in den kommenden Monaten ausbauen. Das Unternehmen bietet seine Zusammenschaltungsdienste in mehr als 40 Metromärkten in Europa, Afrika, Nordamerika, dem Nahen Osten und Asien an.