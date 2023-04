Keeper Security, Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cybersecurity-Lösungen zum Schutz von Passwörtern, Daten und Verbindungen, kündigte eine Reihe von Updates der Benutzeroberfläche (UI) seiner Passwort-Management-Plattform an. Die aktualisierte Benutzeroberfläche biete Anwendern eine bessere Differenzierung zwischen den verschiedenen Elementen, mehr Übersichtlichkeit und eine verbesserte Suchfunktion.

Das Update der Benutzeroberfläche des Passwort-Managers biete der Anwenderschaft neben den technischen Neuerungen auch ein aktualisiertes Design in einem modernen Stil. Sobald sich Nutzende in den Passwort-Manager einloggen, stehe unmittelbar die aktualisierte Web- und Desktop-Benutzeroberfläche zur Verfügung. Animierte Datensatz- und Ordnerdetails im modernen Stil sollen für mehr Klarheit und Lesbarkeit sorgen. Die Farben lassen sich von den Anwendern individuell anpassen, so die weiteren Angaben. Die Benutzer sollen des Weiteren von einer verbesserten Tresororganisation mit modernen Oberflächenelementen wie Modals, Popups und Dialogen profitieren. Die Benutzeroberfläche zeige auch Avatare mit Initialen an, so dass Teammitglieder bei der gemeinsamen Nutzung von Datensätzen und Ordnern Kontakte schnell identifizieren können.

Keeper bietet laut eigenen Angaben nun erweiterte Suchfunktionen, um Daten im Passwort-Manager schneller auffinden zu können. Mit der Suchfunktion sollen Anwender einen oder mehrere Suchoperatoren angeben können, die sich in Kombination zum Auffinden von Ordnern und Datensätzen verwenden lassen. Gleichzeitig sei eine granulare Suche nach Werten in bestimmten Datensatzfeldern möglich. Die Schnellsuchfunktion zeige zudem die zuletzt angesehenen Elemente an und liefere sehr schnelle Suchergebnisse.

Für die Nutzer soll es zudem eine „fixed-size“ Browser-Erweiterung geben, die von Bildschirm zu Bildschirm konsistent bleibt und die Verbesserungen des Web-Vaults auf mobilen Geräten wiedergibt. Für mobile Anwendungen biete die aktualisierte Benutzeroberfläche ansprechende Elemente, die auf kleineren Bildschirmen einfacher zu lesen und zu navigieren sind. iOS-Anwender sollen von Leistungsverbesserungen profitieren, beispielsweise einer höheren Geschwindigkeit und verbesserten Suchergebnissen – selbst bei zehntausenden von Datensätzen. Android-Nutzer sollen einen Nutzen aus aufgeräumten Themes mit einem neuen Standard-Lichtmodus und überarbeiteten, benutzerdefinierten Themes ziehen. Weitere Funktionen seien eine Navigationsleiste für den schnellen Zugriff auf wichtige Bildschirme in der App sowie eine reibungslose Anmeldung mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).