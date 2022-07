KI-Projekte zügig realisieren

Tibco Software hat die Verfügbarkeit von ModelOps bekanntgegeben. Die Lösung ermögliche es, Modelle für künstliche Intelligenz (KI) in kürzerer Zeit, in jeder beliebigen Umgebung und in jeder beliebigen Skalierung sowie sicher bereitzustellen. Diese Erweiterung soll Unternehmen dabei helfen, Management, Bereitstellung, Monitoring und Steuerung von Cloud-basierten Analysemodellen zu vereinfachen und zu skalieren.

ModelOps adressiere die Anforderungen an eine zügige KI-Bereitstellungen. KI-Teams sollen dadurch zentrale Hürden bei der Bereitstellung überwinden können. Dazu zählen laut Tibco insbesondere das Aufspüren und Beseitigen von Diskriminierungen durch die KI sowie die Transparenz und Kontrolle über das Verhalten von Algorithmen in geschäftskritischen Anwendungen. Die Lösung ermögliche Unternehmen die effiziente und robuste Bereitstellung und Verwaltung von Modell-Pipelines in produktiven Umgebungen. Die Lösung unterstütze alle üblichen Modellformate einschließlich API-basierter Modelle in jeder beliebigen Cloud-Umgebung oder on-premises. Sie vereinfache es zudem, die KI-Modelle für Spotfire, Data Virtualization und Streaming und für weitere Lösungen unter eine Governance zu stellen. Insbesondere Unternehmen, die ModelOps in bestehenden Umgebungen einsetzen wollen, sollen von diesem formatunabhängigen Ansatz auf Basis offener Standards profitieren.

ModelOps erlaube es jedem Fachanwender, Data Scientist, Analysten oder jeder IT-Fachkraft mit entsprechender Berechtigung, die Governance- und Management-Funktionen der Lösung in vollem Umfang zu nutzen und tausende von Modellen produktiv zu setzen und zu managen. Die Anwenderschaft könne Modelle in der Cloud oder on-premises bereitstellen und deren Performance über integrierte anpassbare Spotfire-Dashboards anzeigen lassen. ModelOps soll die Bedenken vor unbeabsichtigten negativen Konsequenzen fehlgeschlagener Automatisierungsprojekte reduzieren. Dafür sorgen laut Tibco validierte und sichere KI-Modelle, die das Risiko in der Automatisierung minimieren.