Eine Umfrage von Rackspace Technology hat ergeben, dass die wachsende Nachfrage nach maßgeschneiderten Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) den Fachkräftemangel intensiviert. Die Mehrheit der 1.870 befragten IT-Führungskräfte gibt an, dass ihre Unternehmen beabsichtigen, KI- und ML-Lösungen von Grund auf zu entwickeln (60 Prozent), während sich nur sieben Prozent für Lösungen von der Stange entscheiden.

Dies steigert die Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitenden. 81 Prozent der IT-Führungskräfte aus Deutschland sind aktiv auf der Suche nach Fachleuten mit KI- und ML-Kenntnissen. Bei der Frage, welche Fähigkeiten am schwierigsten auf dem Markt zu finden sind, nannten die Befragten Spezialisten für ML und Collaborative-Robotics, dicht gefolgt von Fachkräften für prädiktive Modellierung und Deep Learning.

Knapp ein Drittel der Unternehmen (32 Prozent) gibt an, dass fehlende Kompetenzen zu Problemen bei der Nutzung der Ergebnisse von KI- und ML-Programmen geführt haben. IT-Führungskräfte haben festgestellt, dass sie Teammitglieder in den Bereichen KI- und ML-Programmierung als auch im Softwaredesign (57 Prozent), der Datenqualitätsanalyse (57 Prozent) sowie der Deep-Learning-Expertise (50 Prozent) weiterbilden müssen.

65 Prozent der befragten IT-Führungskräfte sagt, dass KI und ML Teil ihrer aktuellen Geschäftsstrategie sind. Ein Großteil der Unternehmen (66 Prozent) hat bereits erhebliche Vorteile aus KI und ML für ihre Geschäfte gezogen. So verzeichneten sie positive Auswirkungen auf den Umsatz, den Ruf der Marke, die Markenbekanntheit sowie Kostensenkungen.

Mehr als ein Drittel der befragten Unternehmen befindet sich nun in einer Phase, in der man KI- und ML-Modelle in eine Machbarkeitsstudie oder ein Pilotprojekt implementiert. Bei weiteren 34 Prozent steigt die Zahl dieser Projekte bereits – sie sind schon dabei, effizient zu skalieren. Rund 28 Prozent haben ihr Pilotprojekt abgeschlossen und implementieren eine KI- und ML-Lösung in ihre Produktionsprozesse. Um das Potenzial der Technik weiter auszuschöpfen, investieren IT-Verantwortliche einen größeren Teil ihrer IT-Budgets in KI- und ML-Programme. 89 Prozent der Unternehmen aus Deutschland werden im Jahr 2022 mehr als sechs Prozent ihres jährlichen IT-Budgets für diese Initiativen aufwenden – ein Anstieg um 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.