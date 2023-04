Keysight Technologies erweiterte sein Novus-Portfolio um den Novus mini. Dies ist eine Netzwerk-Testplattform mit kompaktem Formfaktor, die den Anforderungen von Netzwerktechnikern an den Einsatz von Geräten für das Internet der Dinge (IoT) im Automotive- und Industriebereich entsprechen soll.

Mit dem Übergang zu Industrie-4.0-Geschäftsmodellen, die die Vorteile der Digitalisierung nutzen, steigt die Bedeutung von vernetzten IoT-Geräten für den Geschäftsbetrieb. Branchen wie die Automobilindustrie und die Fertigungsindustrie können durch die Anbindung von IoT-Maschinen und -Sensoren an Unternehmenssysteme die Sicherheit und Effizienz verbessern. Systemausfälle und Ausfallzeiten, verursacht durch Konnektivitäts- und Netzwerkprobleme, können jedoch zu hochriskanten, lebensbedrohlichen Situationen führen. Um mögliche Probleme zu vermeiden, müssen Netzwerkingenieure die Konnektivität und Leistung von Netzwerkkomponenten und IoT-Geräten umfassend testen, bevor sie sie einsetzen.

Diesen Bedarf will Keysight mit dem Novus mini decken, der Netzwerkingenieuren eine kompakte, leise und erschwingliche Plattform zum Testen der Leistung und Konformität ihrer industriellen Netzwerke bietet. Der Novus mini unterstütze auch Tests auf der Grundlage von TSN-Standards (Time Sensitive Networking), die eine kritische Sicherheitskomponente in IoT-Anwendungen wie den modernen Fahrerassistenzsystemen in autonomen Fahrzeugen darstellen.

Der Novus mini stellt laut Keysight eine kombinierte Lösung dar, die sowohl Traffic-Generierung als auch Protokolltests in einer einzigen Plattform bietet. Der Tester verfüge zudem über die kleinste Grundfläche in der Branche. Die Nutzerschaft profitiere außerdem von einem leisem, lüfterlosem Betrieb. Darüber hinaus teste die Lösung kritische Timing-Standards für das industrielle IoT und unterstütze vollständige Timing-Tests sowie automatisches TSN für 802.1AS 2011/2020, 802.1Qbv, 802.1CB und 802.1Qci.