Konica Minolta erweitert sein Schwarzweiß-A4-Portfolio der Bizhub-i-Serie um die neuen Multifunktionssysteme (MFPs) bizhub 4750i, 4050i und das Einzelfunktionssystem (SFP) 4700i. Die Geräte sollen durch verbesserte Leistung, erhöhte Sicherheit und moderne Schnittstellen punkten und so für Zuverlässigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit sorgen. Die Systeme seien besonders gut anpassbar und kompakt und eigneten sich dadurch für moderne Büros, so der Hersteller.

Im Vergleich mit den Vorgängermodellen verfügen die Geräte zum einen über einen größeren Speicher von 5 GByte (Bizhub 4750i/4050i) und 4 GByte (Bizhub 4700i) sowie über mehr Systemspeicher in Form einen SSD von 256 GByte (Standard) oder 1 TByte (optional) für Bizhub 4750i und 4050i sowie 8 GByte für den Bizhub 4700i. Dadurch ermöglichen die neuen Modelle laut Konica Minolta schnellere Verarbeitungszeiten und damit einen schnelleren Betrieb. Auch die Scangeschwindigkeit habe sich deutlich erhöht und beträgt nun 45 Bilder pro Minute in Simplex-Farbe und 90 Bilder pro Minute in Duplex-Farbe für den Bizhub 4750i/4050i. Zudem sollen die Systeme mit einer Funktion zur Erkennung von Dokumenten-Doppelblatteinzügen punkten. Der Scanner stoppt dabei automatisch, sobald mehrere Dokumentenblätter gleichzeitig eingezogen wurden. Dies verhindere unerwünschte und zeitraubende Fehlfunktionen am System.

Um die hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, arbeitet Konica Minolta nach eigenen Angaben mit Bitdefender zusammen. Die neueste Antivirenlösung von Bitdefender lasse sich optional installieren.

Weitere Informationen stehen unter www.konicaminolta.de bereit.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Konica Minolta

Druck-Management