Riverbed, Anbieter von Unified Observability, hat die Veröffentlichung weiterer intelligenter Automatisierungs-Workflows für sein Alluvio-Unified-Observability-Portfolio bekannt gegeben. Die Funktionen, die auf der Alluvio LogiQ Engine basieren, nutzen Mustererkennung, Korrelation und Automatisierung, um die IT-Abteilung in die Lage zu versetzen, Störungen herauszufiltern und Probleme zu reduzieren.

Die Automatisierungs- und Analysefunktionen, die nahtlos in die Alluvio Unified Observability Platform integriert sind, sollen es Unternehmen ermöglichen, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, große Datenmengen zu analysieren und Ereignisse über verschiedene Überwachungstools hinweg zu korrelieren. Durch die Automatisierung manueller Prozesse können Teams ihren Fokus von Routine- und alltäglichen Aufgaben auf strategischere und wertschöpfende Aktivitäten verlagern und so Innovationen vorantreiben und die Service-Bereitstellung optimieren, so das Versprechen.

In dieser Version des Alluvio-Portfolios gibt es vier Hauptanwendungsfälle intelligenter Automatisierung, die Erkenntnisse aus Alluvio-Monitoring-Daten und vorhandenen Tools von Drittanbietern gewinnen, um eine schnellere Problemlösung zu ermöglichen und eine verbesserte digitale Mitarbeitererfahrung (DEX) zu schaffen.

Incident Response sei nun durch Runbooks vereinfacht, die die Fehlerbehebung automatisieren, indem sie die bewährten Verfahren von IT-Experten mit Zugriff auf mehr Daten von Alluvio und Drittanbieterlösungen replizieren. Alluvio IQ repliziere Untersuchungsprozesse, indem es granulare Echtzeit-Performance-Daten korreliert und automatisierte Untersuchungen einsetzt, um den Kontext von Alluvio- und Drittanbieter-Telemetrie zu erfassen, Störgeräusche herauszufiltern und Prioritäten zu setzen. Durch die Zusammenführung der Alluvio-Network-Performance-Management- (NPM) und Digital-Experience-Management-Telemetrie (DEM) mit Daten von Drittanbietern, intelligenter Korrelation und Workflow-Automatisierung liefere Alluvio IQ auf sichere Weise umsetzbare Erkenntnisse.

Durch ein intelligentes ServiceNow-Ticketing soll die IT-Abteilung in der Lage sein, automatisch Tickets zu erstellen, die nach Prioritäten geordnet und auf dem neuesten Stand sind und den gesamten Kontext enthalten, den die IT-Abteilung für eine schnelle Behebung benötigt. Die Integration zwischen ServiceNow- und Alluvio-Produkten repliziere Untersuchungsprozesse und biete Service-Desk-Agenten und Netzwerkbetriebszentren kontextbezogene Einblicke direkt in ihre ServiceNow-Benutzeroberfläche.

Darüber hinaus schließe Alluvio IQ die Lücke zwischen NetOps und SecOps und nutze die Automatisierung, um forensische Daten aus dem Alluvio-NPM-Portfolio für die Verwendung in herkömmlichen Sicherheits-Tools wie SIEMs und SOARs zu destillieren. Mit dem Update biete Alluvio IQ sofort einsatzbereite Runbooks für Sicherheitsuntersuchungen und die Suche nach Bedrohungen. Diese Runbooks sollen den SecOps-Teams einen einfachen Zugriff auf Alluvio NPM-Daten ermöglichen, damit die SecOps Bedrohungen vollständig und mit mehr Kontext untersuchen können.

Alluvio Aternity verfügt über eine bestehende Automatisierungsfunktion für Desktop-Abhilfemaßnahmen, die nun mit der LogiQ-Engine von Alluvio erweitert ist. Die LogiQ-Engine, die sich derzeit in der Private Beta-Phase befindet, repliziere die Arbeitsabläufe von Fachleuten, erfasse mehr Kontext für Desktop-Probleme, wähle auf intelligente Weise eine Abhilfemaßnahme aus oder leite die Probleme an andere Tools im Ökosystem weiter.