Im Rahmen der jährlichen Entwicklerkonferenz kündigte Huawei die Einführung der Huawei Cloud Pangu Models 3.0 und Ascend AI Cloud Services an. Die Pangu Models 3.0 sind darauf ausgelegt, künstliche Intelligenz (KI) in das operative Geschäft zu integrieren und so Wertschöpfung zu generieren. Die Ascend KI Cloud Services sollen das KI-Training beschleunigen. Mit Hilfe der Cloud-Services von Ascend AI kann ein einziger Rechnerverbund 2.000 petaFLOPS an Rechenkapazität bereitstellen. Ein Cluster mit 1.000 Karten ist in der Lage, ein Modell mit mehreren Milliarden Parametern 30 Tage lang ununterbrochen zu trainieren.

Die Cloud-Pangu-Modelle habe man entwickelt, um sich auf die praktischen Bedürfnisse spezifischer Industrie- und Wirtschaftsbranchen zu konzentrieren. Dabei verwenden die Modelle eine 5+N+X-Dreischichtarchitektur. Die L0-Schicht besteht aus fünf Grundmodellen: NLP (Neuro Linguistic Programing), CV (Computer Vision), Multimodal, Prediction und Scientific Computing, die Basis-Fähigkeiten zur Verfügung stellen, um eine hohe Anzahl branchenspezifischer Anwendungen zu ermöglichen.

„Die Pangu-Modelle 3.0 sind in verschiedenen Größen erhältlich: 10 Milliarden Parameter, 38 Milliarden Parameter, 71 Milliarden Parameter und 100 Milliarden Parameter, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen und den verschiedenen Anforderungen an Latenz- und Reaktionszeiten gerecht zu werden“, erklärte Zhang Ping'an, Huawei Executive Director und CEO von Huawei Cloud. Darüber hinaus würden neue Funktionen angeboten, wie wissensbasierende Fragen und Antworten, Texterstellung und Codegenerierung für das Pangu-NLP-Modell sowie Bilderzeugung und -verständnis für das Multimodal-Modell. All diese Funktionen stünden Kunden und Partnern zur Verfügung und seien unabhängig von der Modellgröße (Anzahl der Parameter) einheitlich.

Die L1-Schicht besteht aus N auf die Branche zugeschnittenen Modellen. Huawei Cloud kann Kunden mit Branchenmodellen versorgen, die auf offenen Branchendatensätzen trainiert wurden, darunter Pangu-Modelle für Behörden, Finanzen, Fertigung, Bergbau und Meteorologie. Alternativ können Kunden ihre Modelle anhand ihrer eigenen Datensätze trainieren, die auf den L0- oder L1-Pangu-Modellen von Huawei basieren. Die L2-Schicht bietet vortrainierte Modelle für spezifische Branchenszenarien und -aufgaben, wie beispielswese eine intelligente Behördenhotline, intelligente Filialassistenten, Screening von Bleiverbindungen, Erkennung von Fremdkörpern am Förderband und Vorhersage der Flugbahn eines Taifuns.

Durch diese entkoppelte, hierarchische Architektur lassen sich die Pangu-Modelle schnell an eine Vielzahl von nachgelagerten Aufgaben anpassen, so das Versprechen. Nutzer können unabhängige Datensätze laden, um ihre eigenen Modelle zu trainieren. Sie können wählen, ob sie die Basismodelle oder nur die Fähigkeitssätze aktualisieren möchten. Basierend auf den L0- und L1-Modellen bietet die Huawei Cloud auch Entwicklungssuiten für Branchenmodelle an, mit denen Nutzer ihre eigenen Modelle mit ihren eigenen Datensätzen trainieren können. Des Weiteren unterstützen die Pangu-Modelle verschiedene Bereitstellungsmodi, darunter Public Cloud, eine dedizierte große Modellzone in der Public Cloud und Hybrid Cloud. Das trägt zur Erfüllung unterschiedlicher Sicherheits- und Compliance-Anforderungen der verschiedenen Anwender bei.